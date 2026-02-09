書頁搭起國際橋梁 高市圖「跨海對談」匯聚歐洲繪本大師

當台北國際書展匯聚全球出版與創作能量之際，高雄市立圖書館也以行動回應這股閱讀熱潮，為南台灣讀者鋪展一條通往世界的書頁航線。高市圖攜手台北書展基金會、比利時法語文化區國際關係總署（WBI）、越圖力國際學會與國家發展委員會，於1月31日至2月9日推出「城市裡的跨海對談－書頁之上的多元風景」系列活動，邀請來自義大利與比利時的三位國際重量級講師南下港都，讓國際創作觀點在城市中激盪交流。

↑圖說：高雄市立圖書館館長李金鴦（左）特別贈送高市圖形象禮品予諾依慕‧菲法赫（Noémie Favart），以表達誠摯的敬意。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖館長李金鴦表示，圖書館不僅是典藏書籍的場域，更是促進跨文化對話的重要平台。高市圖長期深耕圖像閱讀推廣，依託「國際繪本中心」逾16萬冊館藏資源，引進國際前瞻趨勢與多元創作視野。此次特別邀請義大利波隆那插畫展負責人德安娜‧貝露蒂（Deanna Belluti）、比利時繪本插畫家諾依慕‧菲法赫（Noémie Favart），以及作品全球出版逾200本的知名作家大衛‧卡利（Davide Cali）來台交流，期盼讓市民與創作者得以近距離向國際大師取經，厚植城市文化底蘊與圖像素養。

系列活動由比利時插畫家諾依慕率先登場，她以幽默筆觸與對生活細節的敏銳觀察，分享充滿節奏感與色彩張力的創作歷程，並與小時報出版編輯倪瑞廷展開對談，深入探討童書選題與市場觀察。諾依慕也親自帶領大小讀者動手製作立體書，讓參與者體驗圖像從平面延伸為立體敘事的魅力，現場氣氛熱絡。

↑圖說：義大利波隆那書展插畫展負責人德安娜‧貝露蒂(Deanna Belluti）參訪高市圖國際繪本中心，對館內豐富的國際館藏給予高度評價。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

擁有逾二十年波隆那書展經驗的德安娜，則以策展與評審視角剖析繪本如何跨越語言與文化藩籬，成為傳遞知識與情感的重要媒介，並解析當前國際繪本產業的發展趨勢。活動吸引眾多中南部創作者與出版專業人士參與，為在地創作社群帶來珍貴的國際觀點。德安娜參訪高市圖國際繪本中心後，也對其多元推廣模式與人才扶植計畫表達高度肯定。

壓軸登場的大衛‧卡利以「發現生活奇想種籽」為題，分享其創作心法與說故事技巧，現場座無虛席，將系列活動推向高潮。他亦為高市圖「好繪芽」計畫學員規劃進階工作坊，透過實作練習探索跨文化敘事，為台灣原創繪本培育注入新動能。

↑圖說：繪本作家大衛·卡利為高雄的大小讀者留下精彩的簽繪。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

參與講座的民眾紛紛表示收穫豐富。有創作者林小姐感動指出，不必北上即可聆聽兩場重量級分享，對南部創作社群格外珍貴；家長吳先生則提到，孩子在國際作家引導下，驚喜發現書本能「跳起來」，閱讀不再只是翻頁，更是感官與想像力的開展。

透過「城市裡的跨海對談」，高市圖讓世界不再遙遠，而是在書頁之間被閱讀、被理解、被討論。國際創作能量在港都落地生根，圖書館也成為知識交流的重要節點與未來創作者的培育基地。高市圖表示，未來將持續以繪本為橋梁，串聯城市與世界，讓閱讀成為一條持續航行的國際航線。相關活動資訊可至高市圖官網查詢。

