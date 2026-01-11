書香傳遍高雄校園 39所國中獲「愛閱網」閱讀標章肯定

113學年度高雄市共有39所國中學校達標獲「閱讀標章」認證，獲教育局公開表揚。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 高雄巿推動國中生閱讀中英文書籍，鼓勵「愛閱網」閱讀達標學校，113學年度共有39所國中學校達標獲「閱讀標章」認證，教育局長吳立森特別公開表揚，期許學生們將閱讀融入生活，提升中英文閱讀理解能力，並持續透過「愛閱網」在校園中的推廣與應用，營造友善且具支持性的閱讀環境。

今年高雄市有不少偏鄉學校獲獎，包括田寮國中、甲仙國中、圓富國中、潮寮國中、大洲國中、溪埔國中與中芸國中等，雖為偏遠地區小型學校，在推動閱讀教育的成效有目共睹，達成「愛閱網」均衡閱讀學習資源的目標；其中田寮國中鼓勵學生閱讀，營造隨處可閱讀，處處都是圖書館的氛圍，讓師生自然而然養成愛閱讀的習慣，全校43位學生在「愛閱網」平均通過閱讀數達3本以上，也是最愛閱讀的學校。

田寮國中校長呂明信說，校方將閱讀融入校務發展與課程規劃，結合高雄市「愛閱網」閱讀認證機制，以及校內圖書館借閱制度，採班級組與個人組雙軌評比，激發學生閱讀動力，培養學生穩定且持續的閱讀習慣與風氣。此外，加上英語繪本閱讀社團運作，透過書籍製作與繪本認證，強化偏鄉小校學生語文表達、理解能力與自主學習態度以外，同時深化他們的想像力與探究力，因為愛閱讀，加強未來自己的競爭力。

高雄市自101年創立「愛閱網」網站，不僅提供多元且豐富的中文閱讀內容，同時結合英語學習資源，打造兼具深度與廣度的雙語數位學習環境，協助學生拓展知識視野、培養國際觀，進而使閱讀融入日常學習與生活脈絡，實現雙語教育與數位學習並進的目標。

「愛閱網」提供適合國中生閱讀之中英文書籍，創立至今推薦優良中文書籍累計有165本，英語書籍累計有39本，中英文測驗題目計有4千多題。113學年度全市國中學生閱讀書籍並通過評量達14萬多本次，其中以「總裁獅子心」蟬聯最受國中生喜愛的中文圖書，有超過5千次的閱讀選讀認證；英文書籍則持續由「Friendshape」衛冕，並獲得超過千次的選讀認證。

個人閱讀「愛閱網」書籍累計達5本以上學生有 1萬1,017人；累計達50本以上學生有109人；累計達100本以上學生有25人。為鼓勵學校積極推動閱讀教育，每位學生平均通過閱讀數達三本以上，以及全校三分之一以上學生，曾經上網並至少通過1本書之學校，均可獲得閱讀標章。

113學年度獲得閱讀標章學校分別為中正高中(國中部)、田寮國中、甲仙國中、圓富國中、大仁國中、普門中學(國中部)、潮寮國中、鳳林國中、鳳甲國中、明誠高中(國中部)、小港國中、後勁國中、福誠高中(國中部)、前鎮國中、旗津國中、鹽埕國中、大寮國中、彌陀國中、中崙國中、南隆國中、橋頭國中、明義國中、翠屏國中小(國中部)、美濃國中、明華國中、瑞祥高中(國中部)、右昌國中、大洲國中、大樹國中、溪埔國中、新興高中(國中部)、龍華國中、中山工商(國中部)、中芸國中、興仁國中、嘉興國中、壽山國中、燕巢國中、光華國中。

燕巢國中對新生實施圖書館利用教育，鼓勵學生沐浴書香，沉浸閱讀，並於每週舉辦晨讀活動，以及班級書箱閱讀，提倡讀書風氣，每年舉辦教師節徵文、閱讀心得寫作比賽，鼓勵學生透過記錄、思考，涵養品格，提升理解與表達能力，豐富學習歷程。此外，也辦理段考佳文共賞活動，透過佳作的分享與交流，讓學生一起用閱讀追逐夢想。

鳳甲國中結合數位閱讀，善用教育雲、電子書等線上閱讀資源，培養學生自主學習能力，並將閱讀融入各領域，讓學生理解「閱讀是所有學習的基礎能力」。此外，辦理多元閱讀活動，讓閱讀不再只是作業，而是具參與感與成就感的學習歷程，另將閱讀結合生命教育、情緒管理、人際關係與品格教育等，讓學生在閱讀中學會理解他人、認識自己，落實社會情緒學習(SEL)精神。

中正高中(國中部)以「全校閱讀文化」為核心，打造兼具美感與五感體驗的閱讀環境，透過書香走廊、主題角落與沉浸式布置提升閱讀感受，亦結合晨讀、跨域專題與雙語閱讀，培養學生國際素養與批判思考，也推動閱讀護照、作家講座與國際議題書展，深化學生全球視野。

彌陀國中透過晨讀時光與班級書箱借閱制度，引導學生養成良好的閱讀習慣，並建立完善閱讀獎勵機制，有效提升學生閱讀動機與參與感，此外，更善用市立圖書館行動書車「英語列車」的資源，使學生能輕鬆借閱英語讀物，讓閱讀自然融入校園日常，打造更豐富的閱讀學習環境。讓閱讀成為習慣，讓書香成為日常！

113學年度「愛閱網」選讀與完成線上認證數最多的中文書籍，分別為「總裁獅子心」、「讓高牆倒下吧」與「慢讀唐詩」。「總裁獅子心」主要紀錄嚴長壽的奮鬥與成長歷程，啟發青少年積極向上的進取心。「讓高牆倒下吧」記錄了作者親身經歷的貧困、戰爭與偏見，鼓勵人們放下成見，並化感動為行動，讓世界更美好。「慢讀唐詩」帶領讀者透過細細品味詩人作品，體悟其意境、情感與人生哲理。

英文書籍中，由「Friendshape」這本運用形狀的英文單字來描寫友情(Friendship)的可愛繪本，獲得最多國中學生的選讀認證，其次則由「Piggybook」這本以諷刺幽默風格探討兩性平等和家庭責任的經典繪本及「Hug Machine」傳達擁抱的力量、溫暖與連結，獲得許多國中學生的青睞。

此外，因應「2030雙語國家政策發展藍圖」，高雄市致力推動雙語教育，增進學生英語能力，同時提升學生英語閱讀力，愛閱網亦針對英文書籍進行命題工作，並依難易程度分成初、中、高級共30本書，目前已放置於「愛閱網」網站上供本市學生練習及測驗使用。

吳立森說，「愛閱網」運用科技跨越時間與空間限制，為學生開啟更寬廣的閱讀視野，透過「愛閱網」在校園中的推廣與應用，能有效均衡偏鄉與城市國中學生的閱讀學習資源，營造友善且具支持性的閱讀環境。

吳立森(中)公開表揚「愛閱網」閱讀達標學校，左二為田寮國中校長呂明信。 圖：高雄市教育局/提供