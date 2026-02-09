書香傳遞溫情 第16屆全球華文書店中國圖書春節聯展台北開幕

（記者鄭松維∕台北報導）天龍文創出版公司於2月9日星期一下午4時假台北市重慶南路一段49號黎明文化圖書公司，舉辦第16屆全球海外華文書店中國圖書春節聯展開幕活動。書展規畫在臺灣、馬來西亞、澳大利亞等地達成沙龍布置，以中文圖書為橋樑，連接海內外華人共同的文化根脈，在歡慶春節的氛圍中，藉以推廣中華優秀的傳統文化。

第16屆全球華文書店中國圖書春節聯展在台北開幕。（攝影∕記者鄭松維）

本次活動以台北、台中的天龍書店為會場，在書店入口與核心區域設置獨立醒目展臺，配合「百家聯展」主題海報，採用店內書展方式呈現。活動期間邀請兩岸出版交流協會理事長沈榮裕擔任聯展文化宣傳大使，上臺宣講，分享一本書：茅盾文學獎獲獎作品《天行者》。希望以書為橋，促進兩岸出版界的對話與合作，讓閱讀成為連結心靈與文化的共同語言。

兩岸出版交流協會理事長沈榮裕擔任聯展文化宣傳大使。（攝影∕記者鄭松維）

沈榮裕表示，兩岸出版人能在文化交流與知識傳承共創的契機，攜手推動中華文化在當代的延續與發展，讓「以筆築夢、以文傳道」的理想在新時代綻放更為燦爛的光芒。同時經由線下參與寫福字、寫對聯等春節傳統內容，加強彼此交流，並舉辦圖書贈送儀式，在網站平臺中廣為線上宣傳。

此次重點圖書有最新茅盾文學獎獲獎作品，莫言作品（如《天行者》《生死疲勞》《紅高粱家族》《雪山大地》等）。暢銷文學作品如年度豆瓣高分榜、各大文學榜單暢銷書：《哪吒》《一句頂一萬句》《三體》等。以及網路文學精品與熱門動漫繪本。

聯展呈現「以筆築夢、以文傳道」的理想。（攝影∕記者鄭松維）

「兩岸融合發展主題展區」彙聚了數百種精品圖書，內容涵蓋多個方面，有「共同歷史記憶」系列，包括學者專家共同編撰的中國歷史、地方誌等著作；另外是「中華優秀傳統文化」系列，展示在傳承弘揚中華詩詞、戲曲、書法、非遺等方面的出版成果，這些圖書生動詮釋了血脈相連的關係，文化是割捨不斷的命運共同體。

聯展期間，邀請知名專家學者舉辦講座。（攝影∕記者鄭松維）

聯展期間，邀請知名專家學者舉辦講座，並且在展會現場設置了讀者沙龍區，為讀者、作者、出版人提供面對面交流思想、分享閱讀感悟的平臺，共同探討如何以書為媒，增進理解，凝聚共識，凝心聚力，共創未來；這項圖書聯展，展示發展願景的優秀出版物，為讀者打造了一個重要的精神文化交流園地，透過書香傳遞溫暖、增進親情。