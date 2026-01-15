書香彰化與大師有約 王琄1/24率先開講
彰化縣政府為打造指標性閱讀品牌，特別規劃「2026書香彰化與大師有約～讀家盛會Go!」系列講座；首場活動訂於1月24日，邀請身兼資深演員、知名作家「王琄」率先開講；隨後在每個月分別邀請文學、藝術、心理、親職、旅行等各領域重量級大師，分享人生智慧，邀請鄉親參與年度閱讀盛會！（李河錫報導）
由彰化縣政府策劃的「書香彰化～與大師有約」專題講座，長年來深受鄉親熱烈的肯定與迴響，今年持續以「2026書香彰化與大師有約～讀家盛會Go!」為主題，將在1月24日隆重登場；縣長王惠美強調，延續往年的好口碑與高參與率的熱度，今年度(2026年)大師級講師陣容更堅強，1月份、就盛情邀請身兼資深演員、大學副教授及知名作家「王琄」率先揭開序幕；2月份、則邀請文學作家石德華分享創作世界；3月、由屢獲國內外攝影大獎的攝影家江村雄分享AI趨勢中的攝影；4月則邀請著名廣播主持人及口語溝通專家王介安分享說話的魅力；5月邀請知名作家褚士瑩暢談人生省思；6月由餐飲作家「鞭神」以獨特角度切入餐飲史；7月邀請心理健康作家張榮斌暢談家庭與育兒；8月則是由資深著名作家劉克襄談彰化在地旅行；9月邀請美食作家陳靜宜以麵線糊為引子分享鹿港特色美食源流；10月由推廣親子共讀的醫師陳宥達分享親子閱讀力量；11月邀請親職教育及情緒管理專家林予晴；12月份、則是邀請單車旅遊達人李立忠分享行旅故事，多元內容都是精采可期。
王惠美縣長表示，希望由各領域大師帶領參與民眾，走進兼具知性與感性的思想世界，讓大家得以在多元主題間自由漫遊，把所得的知識化為行動力，應用在日常生活之中，同時經由巡講縣內各區，讓鄉親就近參與、共享文化資源，真正落實文化平權理念；「與大師有約」專題講座，今年將持續在縣內8大生活圈進行宣講，由大師們和知名作家，攜手為熱愛閱讀的讀者、聽眾，開啟不同的領域與視野。
參加講座就有機會獲得講師簽名著作，全程參與本活動之公務員及教師，核予研習時數2小時，另外只要參加2場次，就能獲一次摸彩機會，獎品有空氣清淨除濕機、家庭劇院聲霸、高級鐵板燒組、露營桌、隨行果汁機、不鏽鋼湯鍋、電動牙刷及葫蘆燈等共120個獎品，將於第12場次(12月5日)抽出。2026月月都有精彩講座，歡迎大家前來聆聽大師們分享獨特的見解。詳情請上文化局網站「最新消息」(http://www.bocach.gov.tw)查詢。
