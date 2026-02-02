書香彰化與大師有約 石德華2/7員林演藝廳分享寫時光

▲書香彰化與大師有約，年度第2場專題講座訂於2月7日(星期六)上午10時在員林演藝廳小劇場舉行，文學作家石德華將以「寫時光，也寫自己」為題，分享她如何在歲月流轉中，透過書寫回望人生、理解自己，內容精彩，歡迎大家踴躍前往聆聽。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文化局2026「書香彰化－與大師有約」透過不同領域重量級作家的專業及影響力，引領民眾廣泛閱讀，熱愛書香，共同參與這場精彩絕倫的閱讀盛會！年度第2場專題講座訂於2月7日(星期六)上午10時在員林演藝廳小劇場舉行，文學作家石德華將以「寫時光，也寫自己」為題，分享她如何在歲月流轉中，透過書寫回望人生、理解自己，內容精彩，歡迎大家踴躍前往聆聽。

石德華深耕文壇與教育界多年，她將青春貢獻於彰化高中與正德工商的講台，在校園裡播灑文學種子。她的創作實力備受各界肯定，獲得梁實秋文學獎、中央日報文學獎及臺灣文學獎等多項桂冠，她擅長以蘊藉含蓄的風格，持續將教學、生活與生命體悟，轉化為溫厚而深刻的文字，讓她成為文壇中極具代表性的女性散文家。

在石德華的文字裡，看不見二元對立的簡化判斷，更多的是理解與調和。她關注人如何在現實生活中不斷修正自己，如何在感性與理性之間取得平衡，也如何在他人的陪伴與成全中，看見自己的位置。她重視信任，珍惜簡單而真誠的人際關係；在創作日常中，則維持著高度的自律與安靜。這樣的生活方式，使她得以長時間觀察世界、沉澱內在，也讓她的散文，始終保有溫度與厚度。

本次講座石德華將以自身的人生與創作經驗，分享她在彰化的書寫時光，以及在創作歷程中逐漸沉澱的人生體會，帶領大家重新思考屬於自己的生命節奏與書寫方式。

全程參與之公務人員與教師，可核予研習時數2小時。彰化縣文化局誠摯邀請有興趣的民眾前往聆聽，參加就有機會獲得石德華親筆簽名著作，憑2場次戳章，即可參加摸彩，獎品有空氣清淨除濕機、家庭劇院聲霸等120個獎品。詳情請上文化局網站「最新消息」(http://www.bocach.gov.tw)查詢。