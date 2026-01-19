書香彰化1/24與大師有約 金鐘影后王琄開講

▲彰化縣文化局2026「書香彰化－與大師有約」第1場專題講座，金鐘影后暨著名作家王琄將以「逆境有光 燦盛如花」為題，內容精彩，歡迎大家踴躍前往聆聽。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文化局2026「書香彰化－與大師有約」透過不同領域重量級作家的專業及影響力，引領民眾廣泛閱讀，熱愛書香，共同參與這場精彩絕倫的閱讀盛會！年度第1場專題講座訂於1月24日(星期六)下午2：30在鹿江國際中小學活動中心舉行，金鐘影后暨著名作家王琄將以「逆境有光 燦盛如花」為題，帶領聽眾走進她從劇場修練到影視巔峰，再回歸生命本質的動人歷程，內容精彩，歡迎大家踴躍前往聆聽。

王琄是台灣演藝圈少數集演員、導演、作家與教師於一身的藝術家，早期她以相聲瓦舍創辦人之姿深耕劇場，隨後在影視圈大放異彩，曾三度榮獲金鐘獎肯定，她的表演生涯橫跨劇場、電影、電視，無論在什麼舞台上皆展現她精湛的演技與寬廣的表演格局,讓觀眾見識到一位真正實力派演員的專業與敬業精神。

「逆境有光 燦盛如花」正是王琄的生命寫照，她視表演為魔幻遊戲，角色如人生列車，隨著年歲推進，她反而越來越輕盈。開始談死亡、談放下、談剛剛好的人生哲學。在舞台劇《當妳轉身之後》中，她直視生命終點，同時回照在現實中經歷親人離世的自己，在著作《逆光》中，她分享自己的領悟：存在本身就是一種愛，而不反應情緒，往往比情緒本身更有力量。

本次講座王琄將與大家分享這些來自人生的逆光禮物，中年後鬆弛面對逆境，將人生想像成角色扮演遊戲，以幽默跳出痛苦，然後優雅轉身，燦盛如花，打造僅屬自己而且剛剛好的人生藍圖。

全程參與之公務人員與教師，可核予研習時數2小時。彰化縣文化局誠摯邀請有興趣的民眾前往聆聽，參加就有機會獲得王琄親筆簽名著作，憑2場次戳章，即可參加摸彩，獎品有空氣清淨除濕機、家庭劇院聲霸等120個獎品。