書香彰化12/6與大師有約 旅遊達人發哥的瑞式慢旅

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文化局2025「書香彰化－與大師有約」」系列講座，每月由大師帶來精彩主題，讓民眾猶如打開閱光寶盒，從此獲得知識的寶藏！年度第12場專題講座訂於12月6日(星期六)下午2時30分在秀水鄉立體育館舉行，知名旅遊達人發哥楊振發將以「發哥的瑞式慢旅」為題，與民眾分享他的瑞士慢旅心得，以及旅遊業的酸甜苦辣，本場次也將辦理今年系列講座抽獎，凡參加2場講座以上即可參加摸彩，歡迎民眾把握最後機會，踴躍前往聆聽。

楊振發出身新竹鄉下，少時幾無旅遊相關慨念，文化大學觀光系畢業後，踏入旅遊業專注深耕瑞士旅遊逾三十年，對瑞士的專業與熱忱，讓他從一位領隊，蛻變成備受業界與旅人推崇的瑞士達人，除了豐富的帶團經驗，我們常常能在講座、廣播與電視節目中看到被人尊稱為「發哥」的他，充滿熱情推廣瑞士文化與旅遊特色，將自己對瑞士的深厚感情分享給更多人。

發哥常鼓勵大家跳脫「印證式旅遊」的框架，創造屬於自己獨特且深刻的旅行體驗，他認為旅行不僅是跟隨他人的足跡，更是用心感受與發現未知，從而收穫每一次的真實感動。例如他曾推薦先從日本經典卡通《小天使》入門瑞士旅遊，這部改編自瑞士小說《海蒂》的動畫，讓旅程從童年記憶延伸至現實風景，更能讓人心領神會瑞士阿爾卑斯的美景與民情，他對瑞士社會文化的生動介紹，總是讓沒去過的人心嚮往之，也讓曾去過的人忍不住重返回憶。

本次講座楊振發將帶領大家進入充滿故事的瑞士之旅，從阿爾卑斯山的壯麗山色到湖畔露營的寧靜星夜，發哥將以多年領隊經驗與有趣故事，分享瑞士的美學、文化與旅行哲學。

全程參與之公務人員與教師，可核予研習時數2小時。彰化縣文化局誠摯邀請有興趣的民眾前往聆聽，參加就有機會獲得楊振發老師親筆簽名著作，憑2場次戳章，即可參加摸彩，獎品有高級手持無線吸塵器、IH壓力電子鍋等100個獎品。