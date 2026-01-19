書香注入前鎮分館 高市圖攜手肯塔基美語深耕雙語教育

貴賓與親子於前鎮分館合影，展現閱讀推廣成果。

為感謝企業長期對公共閱讀與雙語教育的支持，高雄市立圖書館於 1 月 18 日下午在前鎮分館舉行「肯塔基美語圖書捐贈儀式暨英文說故事活動」。活動現場氣氛溫馨且充滿書香，充分展現企業領袖以實際行動投入教育、深耕城市未來的溫暖力量。

肯塔基美語多年來持續關注英語閱讀扎根議題，執行長張文晃自 112 年起即前瞻投入英語閱讀公益，率先捐助中崙分館英語讀物，為圖書館推動雙語閱讀奠定重要基礎。今年，肯塔基美語再度延續這份善舉，並將對象擴及至前鎮分館，捐助新台幣 10 萬元作為英語圖書購置經費，充實兒童區英語繪本與原文童書收藏，讓孩子能在生活化的閱讀環境中，自然地親近世界語言。

本次合作能持續深化，背後的重要推手為長期串聯企業與公共資源的郭金嬋總幹事。郭總幹事積極促成企業善意與圖書館需求的精準對接，讓公益不僅止於一次性捐助，而能形成長期、可延伸的教育支持模式，成功打造企業參與公共閱讀的良好示範。

參訪英語新書展示區，交流閱讀推廣理念

捐贈儀式當天，高雄市立圖書館館長李金鴦親自出席，並頒發感謝狀予肯塔基美語執行長張文晃，肯定其以企業影響力深耕閱讀教育。李金鴦館長表示，英文為世界共通語言，從閱讀中培養外語能力是孩子面對未來的重要基礎，企業願意長期投入公共閱讀，正是城市文化中最珍貴的力量。

張文晃執行長於致詞時指出，閱讀不應侷限於教室，圖書館是孩子探索世界的第一扇窗。他也進一步提出，未來除持續捐助圖書外，期盼能與圖書館展開更多元的合作形式，包括英語閱讀教學交流、學習推廣活動等，讓企業角色從「資源挹注」進一步邁向「教育共創」，為孩子打造更完整、具延續性的學習支持系統。

拼板舟展示繽紛英語繪本，象徵文化與閱讀同行。

撰文、攝影／高雄市立圖書館；TCnews編修