書香注入高市圖前鎮分館 感謝肯塔基美語支持閱讀教育

為感謝企業長期支持公共閱讀與雙語教育，高雄市立圖書館於十八日在前鎮分館舉辦「肯塔基美語圖書捐贈儀式暨英文說故事活動」，活動現場書香滿溢，也展現企業領袖以實際行動投入教育、深耕城市未來的溫暖力量。(見圖)

前鎮分館今(十九)日說明，肯塔基美語多年來持續關注英語閱讀扎根議題，執行長張文晃自一一二年起即前瞻投入英語閱讀公益，率先捐助中崙分館英語讀物，為圖書館推動雙語閱讀奠定重要基礎；今年再度延續捐助行動並擴及前鎮分館，捐助新台幣十萬元作為英語圖書購置經費，充實兒童區英語繪本與原文童書館藏，讓孩子在生活化的閱讀環境中，自然親近世界語言。

廣告 廣告

這次合作能持續深化，背後的重要推手為長期串聯企業與公共資源的郭金嬋總幹事；郭總幹事積極促成企業善意與圖書館需求的精準對接，讓公益不僅止於一次性捐助，而能形成長期、可延伸的教育支持模式，成功打造企業參與公共閱讀的良好示範。

捐贈儀式當天，高雄市立圖書館李金鴦館長親自出席，並頒發感謝狀予肯塔基美語執行長張文晃，肯定其以企業影響力深耕閱讀教育。李金鴦館長表示，英文為世界共通語言，從閱讀中培養外語能力，是孩子面對未來的重要基礎，企業願意長期投入公共閱讀，正是城市文化最珍貴的力量。

張文晃執行長指出，閱讀不應侷限於教室，圖書館是孩子探索世界的第一扇窗；未來除持續捐助圖書外，期盼能與圖書館展開更多元的合作形式，包括英語閱讀教學交流、學習推廣活動等，讓企業角色從「資源挹注」進一步邁向「教育共創」，為孩子打造更完整、具延續性的學習支持系統。

新到館的英語繪本目前已展示於原住民主題「拼板舟」展示區，繽紛內容吸引眾多親子駐足翻閱；活動當天亦同步舉辦英文說故事活動，由說故事老師曾秀容選讀環保主題繪本《I Am Tree Rex!》，以生動互動方式，引導孩子在故事中學習語言、培養環境保護意識，現場氣氛熱絡。

前鎮分館強調，這次捐贈不僅有效提升雙語館藏量能，也成功帶動親子共讀風氣，充分展現企業參與公共閱讀的具體成效；未來將持續結合企業與社區資源，推動多語閱讀與教育平權，也誠摯邀請更多企業夥伴加入行列，透過冠名捐助與長期合作，共同為城市播下知識的種子，讓閱讀力成為最具深度與溫度的城市風景。