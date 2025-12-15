書香臺南 閱讀成風 臺南市普及化與特色化並進

南市四校獲閱讀磐石獎，教育局團隊於市政會議獻獎。

▲南市四校獲閱讀磐石獎，教育局團隊於市政會議獻獎。

閱讀，是城市最重要的教育投資。臺南市政府教育局以「普及化閱讀」與「特色閱讀」雙軌推動閱讀教育，讓閱讀走出課堂、走入生活，培養學生理解世界與思考未來的能力；114年臺南市共4校獲得教育部「閱讀磐石獎」，108年迄今累計共25所學校獲獎，成果遍及在地文化、校本課程、跨域整合與創意閱讀等不同面向，發展出具體且深具特色的閱讀行動方案，展現南市閱讀推動的深度與持續性。

市長黃偉哲表示，閱讀是一座城市文化底蘊的根基，也是提升市民素養的關鍵；臺南市積極投入公共閱讀資源與教育支持，無論是推動學校閱讀課程或持續擴增公共圖書館設施，都是為了讓每位市民都能享有優質閱讀環境。

教育局長鄭新輝指出，閱讀素養是學習歷程中不可或缺的核心能力，無論處於任何學習階段或學科領域，都須透過閱讀進行理解、統整與表達；市府以「人人能閱讀、校校有特色」為推動閱讀教育目標，協助孩子從閱讀中主動探索世界，建立深度思考與語文能力。

普及化閱讀──讓閱讀走進每一個角落

為提升學生閱讀理解力，扎根基本學力，教育局自109年8月建置國小到高中學生的閱讀理解平台「布可星球」，迄今加入平台人數超過16萬人，累積超過3950萬人次造訪，星球累計通過閱讀評量貢獻給星球能量超過3億1245萬。教育局長鄭新輝表示，建立布可星球平台目的並非增加學生負擔，而是強化閱讀理解、推理判斷與語文能力，讓孩子能在日常學習中持續累積閱讀量；布可星球具備分級閱讀書目、題目診斷與分析功能，能協助教師掌握學生閱讀狀況，使閱讀推動更具效率與精準度，也協助學校系統性培養學生理解力與思辨力。

特色閱讀──讓校本文化出發，打造每所學校的閱讀亮點

在特色閱讀推動上，臺南市以在地文化為主軸，協助學校發展具識別度的閱讀課程；114年有28所學校參與「大小作家來聊書」活動，邀請作家入校與學生面對面交流，強化寫作表達與文本理解能力，提升語文素養。

深受學生與教師肯定的「話我家鄉故事繪本創作」計畫也持續推動，預計於114年底完成第100本家鄉繪本，作品涵蓋圖文創作、田野調查、在地故事，是臺南推動在地課程與閱讀教育重要成果，透過創作讓學生重新認識自然環境、地方產業與文化記憶，深化閱讀理解與文化素養，並培養孩子與土地的連結。