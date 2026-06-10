書香點亮山城苗栗文狀元頒獎104學子

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書香點亮山城苗栗文狀元頒獎典禮104位學子榮獲殊榮狀元四人每人榮獲獎金一萬元。（記者江乾松攝）

▲書香點亮山城苗栗文狀元頒獎典禮104位學子榮獲殊榮狀元四人每人榮獲獎金一萬元。（記者江乾松攝）

苗栗縣第十四屆「筆映山城．文狀元」選拔競賽頒獎典禮十日上午在苗栗縣政府第二辦公大樓五樓國際會議廳隆重舉行，共計104位學子榮獲殊榮。縣長鍾東錦表示，閱讀與寫作是教育的根基，不僅提供知識，更教導做人處事的智慧並強調縣府責任在於打造良好教育環境，同時勉勵同學養成閱讀與運動習慣，透過寫作培養思考與表達力，以閱讀滋養心靈、運動強健體魄，為未來奠定基礎。

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本屆最高榮譽「文狀元」獎共四名，分別為：五年級組興隆國小鍾庭卉、六年級組卓蘭國小王苡芊、七年級組公館國中蘇宥桀、八年級組建國國中薛名洋，四位優秀小作家憑藉卓越的閱讀理解力與深厚的文字表達功力，從眾多參賽者中脫穎而出，展現亮眼文采。

縣長鍾東錦昨十日偕同副縣長賴香伶、教育處長葉芯慧及議員鄭碧玉、曾美露、徐筱菁與各校校長等各界代表，共同出席頒獎典禮。典禮由建功國小舞蹈班帶來現代舞《Dancing in the Rain》揭開序幕，寓意「心中有陽光，腹有詩書，自能自在起舞」。隨後頒發狀元、榜眼、探花、進士及秀才等獎項，與師長們齊聚一堂共享榮耀。

副縣長賴香伶表示，本屆比賽成果令人振奮，孩子們展現了深刻的閱讀理解與真摯的寫作心路歷程，令人感動。縣府每年投入約四千萬元增購圖書，持續推動閱讀風氣，期盼透過「文狀元」競賽，讓更多孩子參與，並在寫作中與自己、與作者對話，培養深厚的文學素養。賴香伶指出，本屆競賽共頒發文狀元獎金一萬元、榜眼五千元、探花三千元、進士二千元、秀才一千元，並加碼致贈每位獲獎學生的指導教師一千元獎金，以感謝教師長期投入教學與培育人才。她強調，雖然金額不多，但象徵縣府對教師辛勤付出的肯定，教育是師生共同努力的過程，透過獎勵制度讓教學互動更具意義。賴香伶表示，「書香引路，點亮山城」是對苗栗教育的深切期許。縣府持續推動校園閱讀環境升級，讓閱讀成為孩子探索生命的能量。她期盼學子透過閱讀理解自己與他人，並勇於追求更宏大的理想。未來雖充滿挑戰，但相信具備閱讀力與思辨力的苗栗學子，必能走出屬於自己的寬廣道路，同時也特別感謝校長、主任及教師的熱忱投入，點燃孩子心中的文學火種。