書香×咖啡香 成大圖館三期空間改造啟用

國立成功大學圖書館推動多年的空間改造計畫邁入第三期，廿三日正式啟用全新閱讀與交流場域。此次改造涵蓋四、五樓閱讀空間、一樓輕食休憩區，以及地下一樓全新設立的「品藏小館」咖啡空間，讓圖書館不再只是靜態閱讀場所，而成為融合學習、交流與生活感的校園公共空間。

成大表示，三期空間改造延續「彈性、多元、舒適」的核心理念，四樓重新規劃為兼具邊界感與開放度的閱讀場域，提供多元座位配置，提升專注與沉浸式閱讀體驗；五樓研究小間則全面翻新，並新增靜音艙，強化教師與研究生深度思考與研究撰寫所需的安靜環境。

備受矚目的地下一樓藝廊，也迎來久違的咖啡香。「品藏小館」由成大ＥＭＢＡ校友共同籌設，期待成為師生閱讀後放鬆片刻、討論交流的溫暖角落，讓圖書館成為能自然停留的生活場域。此外，圖書館同步啟用「ＡＩ智慧館員諮詢問答系統」，提供中英文文字與語音服務，協助讀者快速查詢館藏、空間與服務資訊，以科技強化學習支持，回應數位時代讀者需求。

成大圖書館表示，未來將持續透過空間重塑與服務創新，深化學術交流與人際互動，讓圖書館成為知識、文化與校園生活交會的重要節點。