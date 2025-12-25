書香×聖誕拼出大驚喜 高市圖南鼓山分館推千片拼圖接力

為迎接溫馨的聖誕佳節，高雄市立圖書館南鼓山分館即日起推出「書香×聖誕拼出大驚喜」活動，結合聖誕主題書展與千片拼圖接力，邀請民眾走進圖書館，在閱讀與互動中感受節慶氛圍。

該活動透過千片拼圖接力設計，鼓勵親子共同參與，讓孩子在動手拼圖的過程中培養專注力與耐心，家長則可陪伴孩子一起完成作品，增進親子互動與情感交流；圖書館以拼圖為媒介，打造適合親子共度的聖誕閱讀時光，讓閱讀不再只是靜態活動，而是結合動手操作與互動體驗的溫馨過程。

此外，南鼓山分館同步規劃聖誕主題書展，精選節慶、溫馨與閱讀相關書籍，讓民眾在拼圖之餘，也能翻閱好書，享受書香與節日交織的閱讀時光；活動期間另設有特別加碼，只要有民眾能夠獨立完成整幅千片拼圖，即可獲得小禮物一份，名額限一名，送完為止，增添活動的挑戰性與趣味性。

另於聖誕周末加碼推出限定活動，十二月廿八日下午三時三十分，民眾至南鼓山分館參與拼圖活動，並於圖書館FB粉絲專頁指定貼文留言，即可參與特別加碼抽獎，限量十名，邀請大家把握機會，共度熱鬧溫馨的聖誕時光。

高雄市立圖書館南鼓山分館誠摯邀請民眾把握活動期間，走進圖書館接力拼一片，與書香相伴，為今年的聖誕節增添一份溫暖而難忘的回憶。