唐勝一

鼻樑上架著副磨花了黑邊框眼鏡的湯坦，走在村裏坑窪不平的山路上，耳朵裏總能聽到飄來“書蟲”的招呼聲，實在不爽，很是討厭。他要麼脖子一梗，加快腳步，鞋底蹭著泥道“噠噠”往前沖；要麼猛地轉過身，眼鏡滑到鼻尖，眯著眼不友好地瞪對方：“你叫誰呢？”“嘿嘿，當然是叫你湯大作家。你現在電視上都露臉了，這‘雅號’早傳開咯。”他摘下眼鏡，用衣角胡亂擦了擦鏡片，紅著臉地闢謠糾正道：“別瞎叫。我姓湯名坦，叫湯坦就行。再說了，我不喜歡書蟲，我還真捏死過不少書蟲呢。”

這是實在話。好些年前，他翻那兩個裝衣的木箱找書，手指剛碰到書頁，就摸到一堆密密麻麻的小蟲子。“哎喲喂！”他嚇得一蹦三尺高，心疼得直咧嘴——好好的書，都被蟲子啃出了好些洞來。他眉毛擰成疙瘩，捏起蟲子就像捏蝨子似的，“啪”一聲摁死，還不解氣，抬腳“碾”一下，嘴裏嘟囔著：“讓你啃我的書，你去死吧。”

湯坦是土生土長的農村娃，家裏窮得叮噹響，哪有什麼書房？連個正經放書的櫃子都沒有。他捧著懷裏的書，在屋裏轉來轉去，眼睛瞪得像銅鈴，突然，目光落在了那對紅漆木衣箱上——那是老婆的陪嫁，紅漆亮堂堂的，看著就結實。“有了。”他一拍大腿，顛顛地跑到老婆跟前，搓著手笑：“老婆，跟你商量個事兒，你把衣箱騰出來，給我放書唄。”老婆正補著衣服，頭也不抬：“不行。這是我娘家陪嫁的寶貝疙瘩，你想都別想。”她抬起頭，柳眉一豎，繼續說，“那我的衣服往哪兒放？堆天上？”“放床上唄，疊得整整齊齊的，不占地兒，也不影響漂亮老婆的衣衫看相。”湯坦嬉皮笑臉，話兒裏含著討好的意思。“我不同意。”老婆放下了手裏的針線活，態度堅決，沒有商量的餘地。湯坦見軟的不行，眼珠子一轉，有了霸王硬上弓的念頭。他趁老婆回娘家的功夫，挽起袖子就動手——把衣服一股腦兒抱到床上，書一本本往衣箱裏塞，塞得滿滿當當，蓋子都快合不上了。

老婆回來一進門，看見床上堆得像小山似的衣服，占了半個床，當即就炸了：“湯坦，你個死鬼子，敢把書放進我的衣箱，信不信我一把火把你這些破書燒了。”湯坦梗著脖子，掏出手機在她眼前晃了晃：“你敢？我現在就給你舅舅打電話，讓他來評評理！”

老婆的舅舅是個老教師。當初湯坦高考落榜，家裏沒錢複讀，早早結了婚。舅舅曾拉著他的手，一臉嚴肅地說：“你還年輕，不能就這麼混日子。不上學了，也要堅持自學讀書，不斷長知識。要不然，你讀書學到的知識都會忘光，那你這輩子都難有出息了。”湯坦耷拉著腦袋，摳著手指頭，沒吭聲——他還真沒琢磨過這事兒，經提醒，覺得是這麼回事。他的臉面有些掛不住，自然被舅舅察覺出來，覺得湯坦還有救。舅舅語氣緩和了些：“讀書能讓人長見識，有本事，你還是要多讀書才對。我會支持你的。我家有不少書，你隨時來拿；你想買新書沒錢，跟我說就是。我就喜歡讀書人”

老婆心裏很清楚，舅舅最支持湯坦讀書，真把舅舅叫來，自己准要吃虧。她氣鼓鼓地瞪了湯坦一眼，沒好氣地說：“行！算你狠！書放就放了，不過床上的衣服，你每天都要疊得整整齊齊，別弄成狗窩樣。”湯坦立馬點頭如搗蒜，笑得眼睛都眯成了一條縫：“好好好，保證疊得比豆腐塊還整齊。”

湯坦可不是把書當擺設。他一有空就抱著書本啃，下地幹活也揣上一本書，歇晌的時候，往田埂地頭一坐，腿一盤，就看得入了迷，連蚊蟲叮咬都顧不上。他覺得自己是村裏最有文化的人，心裏也憋著股勁兒想幹點事兒。一天，他找到柳支書，胸脯一挺，直截了當地說：“柳支書，我想當村幹部，你看行不？”柳支書拍了拍他的肩膀，爽朗地笑：“行啊，有上進心嘛。你年輕有文化，過兩個月村委會換屆，我推薦你當候選人。”湯坦心裏樂開了花，撒腿就往舅舅家跑，把這事兒告訴了舅舅。舅舅高興得像中了大獎，拉著他聊了半天，最後拍著他的肩膀說：“你得記住，是金子總會發光的。努力吧。”

到了換屆選舉正式投票，湯坦卻像耗子跳進糠籮裏——空歡喜一場。他上了候選人名單，差額選舉的方式是要淘汰一個，最後落選的就是他。他摸不著頭腦想不通啊，拉著相好的鄉親問原因。鄉親們都撓撓頭，實話實說：“湯坦啊，你是個好後生不假，但你太書呆子氣了。當村幹部得會打交道，會辦實事，書呆子哪行啊？”

“讀書到底有何用？”湯坦心裏堵得慌，把兩大箱書都搬了出來，叫住山道上的下鄉收廢品的漢子:“喂，收廢品師傅，我這裏有書賣。”收廢品的漢子蹬著三輪車，不刻功夫趕了過來，看到偌多的書籍，眼睛都亮了：“喲，這麼多書呐！你都讀過？”“那可不，讀了好幾年了。”湯坦沒好氣地說。漢子豎起大拇指，一臉敬佩：“兄弟，你真是個文化人。既然有文化，怎麼不去城裏找份正經工作？市自來水公司剛發佈招聘啟事，你可以去試試。”湯坦眼睛一下子亮了，抓著漢子的胳膊：“真的？你帶我進城看看？”“行！”漢子點點頭，指著書籍說，“這些書你別賣了，留著說不定有用呢，賣了太可惜。”

湯坦沒有白往城裏跑一趟。他報了名，憑著扎實的知識儲備，筆試考了第一，面試第二，順利被市自來水公司聘用了。試用期沒過，公司就安排他當了生產泵房班的班長。他深知責任重大，除了踏踏實實上班，一有空就看書。有好幾次午休，肖經理路過，都看見他捧著本名人名著看得津津有味，便笑著問：“小湯，你這麼喜歡讀書啊？”湯坦點點頭，不好意思地笑了：“嗯哪，就愛看點書。”“那你願意去公司圖書室當管理員不？”肖經理這句問話，令湯坦眼睛更加閃亮。他差點從椅子上跳起來：“願意，太願意了！”肖經理提醒他：“不過，班長的職務就沒了，待遇也會少一點。”湯坦回答:“我不在乎。能有書讀，比啥都強。”

湯坦調去圖書室的消息一經傳開，公司裏猶如炸開了鍋，大家議論紛紛：“才當班長沒幾個月就被擼了，是不是工作出了差錯？”“我就說嘛，他一個農村來的，哪配當班長？領導肯定是看走眼了。”“還不是因為他象個書呆子，做管理人員不合適唄。”還有人纏著他問原因，他撓撓頭，實誠地說：“是領導知道我愛讀書，特意調我去圖書室的，我自己也樂意，特別感謝領導。”

“你啊你，真是條書蟲！”同事笑著打趣他。湯坦沒反駁，在圖書室裏，他除了做好管理工作，還一邊讀書，一邊寫東西。領導偶然看到他寫的文稿，驚訝地說：“喲，小湯，你還會寫文學作品啊？寫得不錯，真是個人才。”

沒過多久，公司就提拔他為辦公室副主任，專門負責文字材料工作。湯坦如魚得水，把工作做得井井有條，深受大家的好評。他還利用業餘時間創作小說，寫出了一部長篇。可出版要自費，他犯了難。肖經理知道後，耐著性子看完他的書稿，跟他說：“小湯，你這書稿寫得很好，完全夠出版的資格。”湯坦激動地拿出出版社的信函：“肖總，出版社也這麼說。可我，我，我沒那麼多錢。”肖經理告訴他：“別擔心，公司支持你。你先向財務借，等書賣了錢再還。售書的事兒，我幫你想辦法。”湯坦算是遇上了貴人，激動得眼圈一紅，緊緊握住肖經理的手：“多謝肖總！太謝謝您了！”

湯坦的第一部小說一經出版，就一炮而紅，憑著這本書而出了名。可他沒飄，依舊嗜書如命，潛心創作。短短四五年時間，他又接連出版了三部長篇小說，還加入了省作家協會，圓了自己的作家夢。

如今，他的又一部長篇小說初稿已經完成，正在打磨修改。市作協領導拍著他的肩膀說：“湯坦，這部小說出版後，我們市作協將全力支持你加入中國作家協會！”

前不久的一天，他回村裏老家辦事，又有人喊他“書蟲”。湯坦這次聽著順耳，沒有生氣，反而笑了笑，推推眼鏡：“行，叫什麼都行，只要有書讀，我就樂意當這條‘書蟲’。”說完，他邁著輕快的腳步，堅定地走在故鄉的崎嶇山道上。