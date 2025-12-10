曹世鎬捲黑幫結交風波 宣布退出《劉QUIZ》《兩天一夜》2大節目

韓國主持人曹世鎬（조세호）近日捲入黑幫結交爭議，除了與黑幫核心人員同框合照曝光，還被爆出收取高額禮品為黑幫人員品牌宣傳，對此，曹世鎬9日發布長篇聲明致歉，宣布退出《劉 QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》兩大節目。

據《韓聯社》報導，曹世鎬的經紀公司表示，曹世鎬對於涉黑傳聞深感責任重大，並理解觀眾所感受到的不適，避免相關傳聞帶給節目製作團隊負擔，經過商討後決定主動退出節目。不過，經紀公司也強調，曹世鎬與傳聞涉及的黑幫組織營業活動無關，所謂收受高額禮品的質疑並不屬實。曹世鎬和經紀公司將對此事採取強硬法律措施，以消除誤解。

曹世鎬本人9日也發布聲明，向對這此事件感到失望的人致歉，並進一步解釋，自己過去因為跑遍各地參加活動，遇見了許多以前不曾接觸各式各樣的人，當時心態也不夠成熟，未能妥善處理這些人際往來，對此感到深刻反省，不過也重申因人脈而引起的質疑，完全不是事實。

曹世鎬表示，《劉 QUIZ ON THE BLOCK》是一個傾聽來賓故事的節目，以現在的狀態，自己難以勝任這樣的角色。另外，也擔心帶給《兩天一夜》團隊不必要的壓力，因此經過深思熟慮後，已將退出2個節目的意願告知製作團隊。

責任編輯／陳盈真

