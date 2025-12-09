曹世鎬捲黑道疑雲！長文吐心聲 震撼請辭2節目

南韓知名主持人曹世鎬陷黑道疑雲，主動請辭2節目。（圖／翻攝自曹世鎬IG）





南韓知名主持人曹世鎬（조세호）遭爆與黑道組織核心幹部有往來，並且收受高價禮物，爆料者更揚言將繼續公開相關證據。對此，曹世鎬今（9）日在社群平台寫下長文說明，否認所有指控外，也主動離開《劉QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》兩大節目。

曹世鎬表示，過去因為經常到各地參加活動，遇見許多不曾接觸過的人，他坦言面對每一次的新緣分，都應該有身為公眾人物的自覺，謹慎處理與周遭人士的關係，但當時因為不成熟，沒能妥善面對人際往來，讓他深刻反省。

針對外界的疑慮，曹世鎬嚴正否認「那些都完全不是事實」，而因為爆料帶給觀眾不舒服、失望的感受，他深感抱歉，考量繼續主持可能會為節目帶來負擔，因此他決定請辭《劉QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》，兩節目也證實此事。

經過這件事情，曹世鎬認為自己還有許多不足的地方，不過針對不實的部分，他也會透過必要程序加以澄清。曹世鎬承諾未來會嚴謹自律，謹慎管理身邊的人與行為，避免大家再次失望，期盼未來能再以更成熟的模樣再次出現在大家眼前。



