曹世鎬遭爆「與黑道往來」 退出《兩天一夜》、Netflix節目「不剪輯照播」

曹世鎬（左）宣布退出2檔節目。翻攝Instagram @chosaeho

南韓藝人曹世鎬（조세호）因被爆出與黑幫人士合照及往來爭議，形象瞬間重挫，今（9日）正式宣布退出《兩天一夜》與《劉QUIZ ON THE BLOCK》兩大王牌節目，同時Netflix原創綜藝《Doriver：尋找失落的螺絲》則確定「不剪輯」曹世鎬已拍攝份量，將按原計劃播出。

爭議源自數張曹世鎬與已故及現役黑幫成員的合照在網上瘋傳，照片中甚至有人做出黑幫特有手勢，引發輿論強烈反彈。雖然曹世鎬所屬經紀公司A2Z娛樂強調「所有與黑幫組織有關的指控完全不實」，並表示將採取強硬法律行動澄清，但仍難擋輿論壓力。

曹世鎬親自發表長篇道歉信，坦承年輕時因跑場活動認識許多不同圈子的人，當時缺乏判斷力，導致今日爭議，對長期支持他的粉絲深感歉疚。他強調照片中涉及的黑幫犯罪指控「絕非事實」，但承認畫面已造成大眾不適，因此決定主動退出兩檔固定節目，避免影響節目與團隊。

對於Netflix《Doriver》系列，製作組9日向韓媒《日間體育》回應：「曹世鎬已拍攝完成的份量將照常播出」，目前正在播出的第三季《Doriver：瘋子解體秀》預計12月14日上線第6集，之後至2026年2月仍將陸續推出其餘7集，曹世鎬畫面不會刪減。但製作組也補充，後續是否繼續邀請曹世鎬參與錄影「仍在內部討論中」。

曹世鎬在道歉信最後承諾：「會徹底澄清不實指控，並以這次事件為戒，更加嚴格管理自身行為，未來以更成熟的模樣回歸。」目前其所有公開活動已全面暫停，後續發展備受關注。



