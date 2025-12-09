曹世鎬陷黑道疑雲 退出韓綜劉QUIZ、2天1夜

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國藝人曹世鎬被爆出與黑道有往來並收受高價禮物，今天曹世鎬宣布退出主持的綜藝「劉QUIZ ON THE BLOCK」、「2天1夜」，不過強調自己與黑道無關，會消除質疑後再回螢光幕。

韓聯社今天報導，曹世鎬所屬經紀公司A2Z今天發表聲明表示，曹世鎬將從tvN綜藝「劉QUIZ ON THE BLOCK」、KBS綜藝節目「2天1夜」下車（退出節目）。

所屬經紀公司表示，曹世鎬對於最近發生的誤會與爭議感到沉重責任，充分了解觀眾會因此產生不適，「不希望用血汗製作節目的製作單位因為這些對本人的視線感到負擔，與製作組討論之後決定自行下車」。

不過曹世鎬所屬經紀公司強調，關於他介入黑道行為、收受高價禮物等指控，完全不是事實，「曹世鎬與傳聞中的黑道事業毫無關聯，指稱他為商業宣傳而收受錢財也完全不屬實」。

所屬經紀公司強調，曹世鎬為釐清誤會、恢復受損形象，今後將更迅速且強硬地採取法律行動，「我們承諾將徹底消除所有質疑，並以健康狀態回到大家面前」。

曹世鎬也在社群媒體上發文表示，「以前到各地跑活動時會遇到從未接觸過的各類人，當時還不成熟，沒能好好處理所有人際往來，因那些人際關係而產生的疑惑全都不是事實」。

曹世鎬指出，「當然我知道照片中的樣子確實讓大家失望，再次鄭重反省並道歉」。他強調，對於不實指控會依照必要程序來糾正，「今後我會更嚴格管理周遭與行為，不再讓大家失望，成為更好的人」。

報導指出，日前爆料者上傳了曹世鎬與一名男子的合照，主張該男子是經營多個非法賭博網站的黑道核心人物，且指稱曹世鎬曾為該黑道人物擁有的加盟品牌做宣傳，並收受高價禮物。（編譯：楊啟芳）1141209