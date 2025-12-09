曹世鎬「爆勾結黑幫照」瘋傳！退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》

韓國中生代主持人曹世鎬。取自曹世鎬IG



韓國知名藝人曹世鎬被爆與黑道有關，所屬經紀公司A2Z娛樂9日發佈聲明，指出旗下藝人曹世鎬涉黑傳聞並不屬實，但他仍將退出所有正在出演的節目。也就是《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《兩天一夜》等知名節目。

繼演員趙震雄被踢爆未成年時犯下強盜、性侵案退出演藝圈後，中生代主持人曹世鎬也被爆出與一名男子同框的照片，爆料者表示，該名男子是運營多個非法賭博網站的黑幫組織核心人物。

《韓聯社》等媒體報導，A2Z娛樂表示，曹世鎬對其涉黑傳聞深感責任重大，並理解觀眾所感受到的不適。為了避免相關傳聞給辛勤工作的節目製作團隊帶來負擔，經商討，曹世鎬決定主動退出節目。

廣告 廣告

報導也指出，曹世鎬涉黑傳聞並不屬實，經紀公司正準備採取法律行動，恢復曹世鎬受損的形象。曹世鎬退出《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《兩天一夜》等知名節目，據悉，他將在消除所有疑慮之後，曹世鎬會再回到演藝圈。

43歲曹世鎬為中生代主持人，去年與小他11歲的圈外女友結婚，婚禮堪比頒獎禮盛況，GD、金鍾國、李光洙、劉在錫、太陽&閔孝琳、李昇基&李多寅、鄭容和、崔智友全出動。而曹世鎬也曾經榮獲第55屆納稅人日模範納稅人－麻浦稅務所長表彰。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國