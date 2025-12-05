曹世鎬「爆勾結黑幫照」瘋傳！雙方傳互送高價禮物 公司急出面發聲

記者陳宣如／綜合報導

韓國喜劇藝人朴娜勑近期因前經紀人提告職場霸凌事件，再度成為輿論焦點。同樣在綜藝圈，搞笑藝人兼主持人曹世鎬近日也陷入爭議。網路上流傳他與「地方犯罪組織核心人物」的A某交情密切，甚至傳出雙方互送高價禮物、替對方加盟店進行宣傳的說法，相關照片及訊息在IG及各大社群論壇快速擴散，引起熱議。

曹世鎬（左）被傳出「勾結黑幫」爭議。（圖／翻攝自IG @exorcist_poy）

對此，曹世鎬所屬的A2Z娛樂於昨（4）日發布聲明澄清：「網路上的說法完全與事實不符。被提到的A先生僅是普通朋友，高價禮物、幫忙宣傳等相關內容皆毫無根據。」公司也表示，已著手準備法律行動，對散布不實資訊者採取必要措施。

現年43歲的曹世鎬自2001年以SBS第六屆公開招募出道，長期活躍於綜藝節目，包括《兩天一夜》、《劉Quiz on the Block》、《一週的偶像》以及《無限挑戰》等，累積廣大觀眾支持。雖然公司已公開澄清，但網友對事件仍表達關注。有留言指出：「演藝圈本來就和黑道有交集」、「這波一堆黑粉又要跑出來了」、「之前不是有傳他家背景很好嗎？」也有人認為：「曹世鎬的市井草根人設，本來就不需刻意黑他」、「有些人因他與大咖藝人很熟，就覺得他裝熟，罵得很難聽」。

