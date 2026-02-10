曹佑寧化身仙姑乩身！驚悚懼作《祭弒》預告曝光 天心首演鬼片直呼：好刺激

曹佑寧《祭弒》化身「何仙姑」乩身，華麗舞扇殺鬼。（圖／威視電影）

由邱晧洲執導，集結曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛等實力派陣容主演的靈異驚悚力作《祭弒》，正式宣布定檔4月30日全台上映。今（10日）首度曝光前導海報與預告，曹佑寧以華麗乩身扮相驚豔登場，海報中他施咒瞬間卻被血咒、符咒纏繞，頭上一抹白髮與左眼帶有邪氣的黑瞳，不僅顛覆以往清秀帥氣形象，更為這部全新的驚悚懼作增添神秘詭譎色彩。

首度挑戰乩身角色的曹佑寧，在劇中化身靈媒體質的仙姑乩身，不僅要展現剛柔並濟的辦事身段，還要帥氣舞扇殺鬼。導演邱晧洲透露，正是看中曹佑寧運動員出身的身體素質與眼神中的溫柔氣質。為了精準詮釋何仙姑化身，曹佑寧每天對著鏡子苦練勾人眼神，他笑稱：「真的滿害羞的，要想像自己被自己勾到的感覺。」

曹佑寧《祭弒》化身仙姑乩身，對鏡苦練勾人眼神。（圖／威視電影）

金鐘影帝莊凱勛在片中飾演被貧窮逼入絕境、尋求邪教致富的父親，他坦言最大的功課是進入窮途末路的荒唐心境。而金鐘影后天心出道30餘年首度接拍恐怖片，飾演守護家庭的妻子。私下就是恐怖片迷的她興奮表示，這份工作能幫人釋放壓力：「我這次最大的任務，就是撐起觀眾的不安情緒。」項婕如則飾演鐵齒的大女兒，怕鬼的她在拍完後深刻體會到：「人比鬼更可怕。」

天心首演靈異驚悚片，盼《祭弒》能助人紓壓。（圖／威視電影）

為追求真實的儀式感，預告中曹佑寧辦事的宮廟，特別選在基隆擁有 208 年歷史的清朝古蹟「護國城隍廟」實景拍攝。導演邱晧洲解釋，要在台灣找到具規模且保有歷史感的仙姑廟並不容易，劇組開拍前慎重請道長向神明秉報，正式擲筊請示城隍爺獲得聖允後才動工，確保拍攝過程莊嚴且順利。

