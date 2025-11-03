曹佑寧昔遭粿粿摟抱畫面瘋傳 聞出軌新聞尷尬認「很難不看到」
曹佑寧今（11╱3）與任容萱、柯叔元、禾羽出席「2025三立集團內容創新發布會」宣傳《愛鄰洗衣店》，之前他在《全明星運動會》第2、4季與粿粿同是紅隊成員，對於她近來與王子（邱勝翊）出軌新聞，他坦言有看到，還說：「我覺得很難不看到吧！」
之前粿粿在《綜藝玩很大》摟腰抱住曹佑寧挑戰遊戲的片段瘋傳，她被指是「沒有邊界感的女生」，對此他尷尬表示：「我當下專注在玩遊戲，我很認真在比賽，想要贏啦！」坦言與粿粿、王子只是「節目上認識」的朋友，「不算有私交的那種」。
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）世界大賽道奇隊奪下冠軍，曹佑寧昨在Threads上連發3篇貼文，今他興奮表示：「這是我第1次追世界大賽，我很慶幸我有爬起來看球，因為昨天那場真的太好看了，是我看過最好看的一場世界大賽。」
談到劇中的台語挑戰，曹佑寧透露之前在《華麗計程車行》有用台語演出，「這1次還是要做很多練習，因為家裡面有在講台語，只是我們這一代比較少用台語溝通，我覺得可能透過生活上的練習，他也坦言這是首次接手20集以上的長劇，「想知道60集的戲劇是怎麼拍攝的，加上我覺得整個團隊、卡司都很想要合作」。
