曹佑寧東京會粉絲 永瀨正敏宅配一物送驚喜

曹佑寧（右）、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後活動。ASA agency提供



曹佑寧、劉修甫主演的《刺心切骨》12月在日本上映，日前2人也到東京出席映後活動，合作《KANO》的永瀨正敏還特別送花到飯店給曹佑寧，他一打開飯店房間就看到花，卡片上還寫著「Welcome to Japan！！Taiwan is always close to my heart」，讓他非常感動，「永瀨先生還是這麼的溫暖，倍感窩心，很想念他」。他也馬上傳訊息表達感謝。

《刺心切骨》在東京舉行2場映後活動，門票秒殺，這是曹佑寧繼《KANO》、《夏日檸檬草》後，第3次赴日宣傳，他感動地說：「開心見到好久不見的日本粉絲。」首次到日本宣傳的劉修甫則既期待又緊張。

廣告 廣告

永瀨正敏送花到飯店給曹佑寧。ASA agency提供

日本知名女性雜誌《anan》選出2025年48部推薦電影，《刺心切骨》也入列，該雜誌的影評專欄撰稿人稻垣吾郎把新人獎給了劉修甫，同時也誇曹佑寧的表現出色。

雙帥此行收獲滿滿，工作之餘也趁機血拼，曹佑寧買了很多生活用品和零食。劉修甫則主攻藥妝店和麵包店，買到行李箱不夠裝，不過他們最開心的還是能在日本映後活動中與粉絲面對面接觸，希望有更多人能喜歡《刺心切骨》。

更多太報報導

郭子乾兒對打振永認證「胸肌很大」 李沐拱雙帥挑戰真人版貓狗大戰

高捷不滿《角頭》挨批「教壞小孩」 怒嗆：胡扯八道

辛曉琪做肺腺癌篩檢 為屠穎哭腫眼「永遠的音樂總監」