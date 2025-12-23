曹佑寧第三度赴日本宣傳 驚喜收永瀨正敏暖心禮物

曹佑寧、劉修甫主演的《刺心切骨》12月在日本上映，日前兩人前往東京宣傳，出席映後活動，永瀨正敏還特別送花到飯店給曹佑寧驚喜。

曹佑寧和永瀨正敏因合作《KANO》建立好交情，因此曹佑寧一打開飯店房間就看到永瀨正敏送的花，卡片上還寫著「Welcome to Japan！Taiwan is always close to my heart」，讓他感動表示：「永瀨先生還是這麼的溫暖，倍感窩心，很想念他。」曹佑寧也馬上傳訊息謝謝他。

《刺心切骨》在東京舉行兩場映後活動，門票銷售一空，還有台灣粉絲搭機前往支持。這是曹佑寧繼《KANO》、《夏日檸檬草》後，第三次赴日宣傳，聽到觀眾的掌聲讓他很感動，「開心見到好久不見的日本粉絲」。劉修甫則是第一次到日本宣傳，既期待又緊張，因為工作模式和台灣很不同，上台前曹佑寧也特別搭著他的肩，安撫他的緊張情緒。

曹佑寧安撫上台前很緊張的劉修甫。（圖／ASA agency提供）

日本知名女性雜誌《anan》選出2025年48部推薦電影，其中一部就是《刺心切骨》，該專欄的影評作家稻垣吾郎連續兩期都提到《刺心切骨》，並將新人獎給了劉修甫，誇讚道：「僅憑一雙眼睛完美的詮釋內心的動盪與苦惱，實在令人讚嘆。」並提到：「他帶著憂鬱氣息的眼神流露出一種轉瞬即逝的脆弱感，只要他站在那裡，便能自然地吸引所有人的目光。在每一個瞬間，他都能用眼神完整地表達當下的情感。特別一提，飾演哥哥的曹佑寧也表演的非常出色。」

曹佑寧、劉修甫此行收獲滿滿，工作之餘也趁機逛逛東京血拼，曹佑寧買了很多生活用品和零食。劉修甫逛了藥妝店和麵包店，買到行李箱不夠裝。不過他們最開心的還是能在日本映後活動中與粉絲面對面接觸，希望有更多人能喜歡《刺心切骨》。

永瀨正敏送花給曹佑寧。（圖／ASA agency提供）

