曹佑寧赴日宣傳人氣超夯 永瀨正敏暖心送驚喜到飯店

【緯來新聞網】曹佑寧、劉修甫主演的《刺心切骨》12月在日本上映，日前2人特別前往東京宣傳，出席映後活動，永瀨正敏還特別送花到飯店給曹佑寧驚喜，日本知名雜誌《anan》將《刺心切骨》選為2025年推薦的電影之一，該雜誌的影評專欄撰稿人稻垣吾郎把新人獎給了劉修甫，同時也誇曹佑寧的表現出色。

曹佑寧(右)、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後活動。（圖／ASA agency提供）

《刺心切骨》日前到東京進行3天2夜宣傳之旅，曹佑寧和永瀨正敏因合作《KANO》建立好交情，因此曹佑寧一打開飯店房間就看到永瀨正敏送的花，卡片上還寫著「Welcome to Japan!! Taiwan is always close to my heart」，讓他非常感動，「永瀨先生還是這麼的溫暖，倍感窩心，很想念他。」曹佑寧也馬上傳訊息謝謝他。

廣告 廣告

永瀨正敏送花到飯店歡迎曹佑寧。（圖／ASA agency提供）

在東京舉行2場映後活動，《刺心切骨》門票秒殺銷售一空，還有台灣粉絲搭機前往，這是曹佑寧繼《KANO》、《夏日檸檬草》後，第3次赴日宣傳，聽到觀眾的掌聲讓他很感動，「開心見到好久不見的日本粉絲。」劉修甫是第一次到日本宣傳，既期待又緊張，因為工作模式和台灣很不同，上台前曹佑寧也特別搭著他的肩，安撫他的緊張情緒。



日本知名女性雜誌《anan》選出2025年48部推薦電影，其中一部就是《刺心切骨》，該專欄的影評作家稻垣吾郎連續兩期都提到《刺心切骨》，在2475期中將新人獎給了劉修甫，這是他唯一給的演員獎項。評語是「僅憑一雙眼睛完美的詮釋內心的動盪與苦惱，實在令人讚嘆。」並提到「他帶著憂鬱氣息的眼神流露出一種轉瞬即逝的脆弱感，只要他站在那裡，便能自然地吸引所有人的目光。在每一個瞬間，他都能用眼神完整地表達當下的情感。特別一提，飾演哥哥的曹佑寧也表演的非常出色。」

更多緯來新聞網報導

王大陸涉砸百萬開假證明躲兵役 15萬交保仍被通知入伍

緯來年末大放送 看《HERO》抽木村拓哉「同款橘」iPhone 17 Pro