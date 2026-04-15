曹佑寧「祭弒」化身何仙姑 基隆城隍廟舞扇斬妖

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）恐怖國片「祭弒」昨晚在基隆舉行首映會，男主角曹佑寧在劇中化身何仙姑的乩身，舞動法扇斬妖除魔，他坦言，自己肢體較不協調，為扮演好角色曾在半夜獨自到頂樓練習。

由導演邱晧洲執導的恐怖國片「祭弒」在基隆護國城隍廟、中山人行陸橋等地取景，昨天晚間在基隆秀泰影城舉行首映會，曹佑寧、演員林思宇、監製曾禎出席與觀眾互動，曾禎特別感謝基隆市政府、基隆護國城隍廟大力協助拍攝。

曹佑寧在「祭弒」中首度挑戰「乩身」角色，化身為何仙姑舞動法扇展現剛柔並濟的法力，他受訪說，扮演何仙姑的乩身，對身為男性的他而言，是一大挑戰，在構思如何呈現女性神明形象時，思考是否要將男性陽剛元素帶入角色，經與導演討論後，決定以較為中性方式呈現。

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曹佑寧說，扮演乩身最重要的功課是「相信」，他不斷在鏡子前告訴自己是仙姑，有鎮壓惡鬼的能力，也坦言「我不會跳舞，而且我是肢體殘障」，為了戲中的舞蹈與法事動作，花了蠻多時間訓練，甚至曾在半夜獨自到頂樓練習並錄影檢討。

至於林思宇在劇中扮演的角色，她則先賣個關子，但稍微透露說，雖然她在片中的角色尚未曝光，但同樣具備法力，電影後段會與曹佑寧之間有著令人意想不到的「連結」。

林思宇笑說，雖然劇中她沒有在基隆拍攝，但電影開鏡儀式就在基隆舉辦，拍攝前她常到基隆廟口品嚐美食，喜歡鼎邊趖、天婦羅等在地滋味。

市府綜合發展處長陳瑋受訪表示，「祭弒」是市府去年影視補助計畫中第3件優秀作品，獲得新台幣130萬元補助金，市府期盼透過具體的補助計畫，吸引優秀團隊前來基隆取景，讓更多人看見基隆獨特的歷史、人文風情及山水美景。（編輯：陳清芳）1150415