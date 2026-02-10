曹佑寧《祭弒》化身「何仙姑乩身」 對鏡苦練勾人眼神

【緯來新聞網】靈異驚悚片《祭弒》找來曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛共同演出，曹佑寧 首度挑戰乩身角色，在預告中化身擁有靈媒體質的仙姑乩身，不僅展現出剛柔並濟的辦事身段，更要帥氣地舞扇殺鬼。

曹佑寧《祭弒》化身「何仙姑」乩身，華麗舞扇殺鬼。（圖／威視提供）

導演邱晧洲透露最初鎖定曹佑寧，正是看中他運動員出身的身體素質，以及眼神中獨特的溫柔氣質。為了成為何仙姑化身，曹佑寧坦言起初相當苦惱：「要很女性化，還是比較中性？」最終他決定打破既定印象，把重點放在「眼神」和「氣場」，甚至每天對著鏡子苦練勾人眼神。他笑稱：「真的蠻害羞的，你要看著鏡子，想像自己被自己勾到的感覺。」



《祭弒》劇情描述一名父親為了財富，竟尋求邪教將一連串厄運帶回家。金鐘影帝莊凱勛飾演這位被貧窮逼入絕境的父親。他坦言，最初讀劇本時就像在看社會新聞：「那些窮途末路的人做出的荒唐事看似不可思議，卻是真實存在。」自認大膽的他表示，這次最大的功課就是進入的角色心境，「因為我們就不是這樣的人，所以要幫他找到為什麼變成這樣的原因。」

莊凱勛驚悚演繹嗜賭父親，驚呼《祭弒》劇本有如社會新聞。（圖／威視提供）

金鐘影后天心出道30餘年首演恐怖片，飾演守護家庭的妻子「南湘」，她笑說自己私下是恐怖片迷，喜歡其帶來的快感與刺激，很興奮這次能親自幫人們釋放壓力，她笑稱：「我這次最大的任務就是撐起觀眾的不安情緒。」而飾演鐵齒大女兒「念琪」的項婕如則透露，自己私下對靈異鬼怪的態度與角色完全相反。然而，怕鬼的她在拍完本片後卻深刻體會到：「人比鬼更可怕。」

天心首演靈異驚悚片，盼《祭弒》能助人紓壓。（圖／威視提供）

值得一提的是，為追求真實的儀式感，預告中曹佑寧辦事的宮廟，特別選在基隆擁有208年歷史的清朝古蹟「護國城隍廟」實景拍攝。導演邱晧洲解釋，台灣要找到具規模且保有歷史感的仙姑廟並不容易，所幸劇組最終找到合適廟宇取景。慎重起見，劇組開拍前謹守規矩，請道長向神明秉報，並正式擲筊請示城隍爺，獲得聖允後才動工拍攝。《祭弒》將於4月30日全台上映。

