曹啟鴻、陳吉仲現身力挺 賴瑞隆發表新願景：讓高屏溪大河文明再起

前農業部主委曹啟鴻稱讚，立委賴瑞隆是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的市長參選人。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

立法委員賴瑞隆今（18）日舉行記者會，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的藍圖，誓言讓東高雄成為下一個世代的城市發展引擎。賴瑞隆強調，未來他將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成為繁榮的永續宜居城市。

賴瑞隆指出，高雄各區承擔不同功能，如都會區的鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹，他將大力發展智慧治理與科技創新，並透過捷運黃線TOD模式整合住宅、商業、辦公與公共服務，打造都市生活圈。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，旗山、美濃除了被定位為生活與農業集散中心外，也要推動「大旗美原民山城路」，打造觀光廊帶，使「山城文化品牌」躍上國際；同時挖掘內門、大樹、六龜、杉林的宗教文化與藝陣經濟潛力，並就甲仙周邊的溫泉體驗，及茂林、那瑪夏與桃源為主的部落文化，發展為旅遊示範重鎮。

針對交通面，賴瑞隆指出，未來將以捷運黃線為主幹，推動紅線延伸至林園、國道七號、高屏二快、台27甲線延伸至國十里港等，讓人流、物流流通；另外，他將積極推動前瞻性建設，如捷運旗山美濃線、大樹線，評估興建旗山快速道路，形成滿足通勤、產業、觀光、醫療、救援及防災的城市走廊。

至於生活面，賴瑞隆表示，未來「中崙新區」將以公地再生為關鍵，系統性補齊公共設施、綠地及休憩空間；透過推動鳥松成為「健康城市示範區」，以運動休閒園區結合樂齡健康產業。另外，鄰近產業園區、交通幹道的大寮，將以公共運輸及社福設施的整合，躍升為「新生活圈核心」。

賴瑞隆強調，東高雄是高雄最重要的農業基地，他將推動以「智慧農業」為主軸，導入數位感測及數據管理，鼓勵青年從農、建立單一諮詢窗口、活化農會功能、發展特色超市、食農教育、擴大友善環境及溯源管理，讓農民有尊嚴、農村有希望、農業更有競爭力、更賺錢。

針對高屏溪沿線將建立流域共治的跨縣市區域合作平台，他將以精準預警面對極端氣候，建立防災韌性；至於東高雄的供水網絡，將推動「從山脈到家戶」，更穩定的水源調度、輸水系統，共築水資源永續。

賴瑞隆也承諾打造「醫療資源高齡照護弱勢服務」，提升設備及專科人力，整合義大醫院、旗山醫院、榮總及國軍802醫療體系，搭配基層診所、行動醫療車，建立完整的轉介及支援網絡。

前農委會（現為農業部）主委曹啟鴻表示，高雄屏東密不可分，賴瑞隆是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的高雄市長參選人，展現出前瞻高格局。陳吉仲則指出，台灣的農業在近八年以來遇到諸多挑戰，賴瑞隆長期在立法院經濟委員會大力協助，又與他皆出身基層，擔任一位首長最重要的是能「感同身受」，相信有遠見、懂傾聽的賴瑞隆一定會讓高雄成為最好的都市。

最後，賴瑞隆強調，他將與市民攜手讓東高雄成為下一個世代的主場，用交通打開空間、用產業支撐地方、用治水建立根基、用農業累積國本、用醫療守護市民、用文化及部落凝聚認同。未來，東高雄將使孩子安心成長、青年找到舞台、長輩安心生活，升級成最具韌性、溫度的永續新典範，讓高雄躍升為世界的大高雄。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好