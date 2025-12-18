曹啟鴻、陳吉仲相挺 賴瑞隆：打造繁榮之都

▲ 立法委員賴瑞隆今天召開「大高雄願景高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的完整藍圖，誓言讓東高雄成為下一個世代的城市發展引擎。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法委員賴瑞隆今（18）日召開「大高雄願景系列之三」記者會，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的完整藍圖，誓言讓東高雄成為下一個世代的城市發展引擎。

▲ 前農委會主委曹啟鴻現身高雄市長參選人賴瑞隆的政見發表會，罕見公開表態力挺，引發政壇關注。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆強調，未來將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成為繁榮的永續宜居城市。

▲ 首任農業部長陳吉仲過去長期關注農民處境與農業結構改革，對於政治人物是否真正理解基層需求，向來有一套嚴格標準。此次選擇公開支持賴瑞隆，更是建立在多年觀察其在立法院推動農業政策、預算協調與制度改革表現之上。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

今天的「大高雄願景系列之三」記者會除前農委會（現為農業部）主委曹啟鴻、前農業部長也陳吉仲首次現身高雄站台，並到場引言並盛讚政見前瞻性，市議員林富寶、何權峰，市議員參選人黃敬雅以及高雄市青農總會、農漁產業代表皆出席表達支持。

賴瑞隆指出，從鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹，一路延伸至旗山、美濃、內門、杉林、六龜、甲仙，以及那瑪夏、茂林、桃源、大寮、林園，串起山脈、河川到城市，是一條串連族群及產業與生活的文明軸線。

賴瑞隆也說，高雄各區承擔不同功能，如都會區的鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹，將大力發展智慧治理與科技創新，並透過捷運黃線TOD模式整合住宅、商業、辦公與公共服務，打造便利且充滿活力的都市生活圈。

賴瑞隆指出，旗山、美濃除了被定位為生活與農業集散中心外，更要推動「大旗美原民山城路」，串連周邊區域的原民、客家文化、山城景觀與農村風貌，打造主題精緻且有文化深度的觀光廊帶，使「山城文化品牌」躍上國際。同時，將挖掘內門、大樹、六龜、杉林的宗教文化與藝陣經濟潛力，並就甲仙周邊的溫泉體驗，及茂林、那瑪夏與桃源為主的部落文化，發展為旅遊示範重鎮。

針對交通面。賴瑞隆指出，唯有打通路網，才能讓百業齊發、生活更便利。他說明，未來將以捷運黃線為主幹，推動紅線延伸至林園、國道七號、高屏二快、台27甲線延伸至國十里港等，讓人流、物流流通。另外，更將積極推動前瞻性建設如捷運旗山美濃線、大樹線，評估興建旗山快速道路，形成滿足通勤、產業、觀光、醫療、救援及防災的城市走廊，真正縮短城鄉差距，貫通大高雄生活圈。

談到生活面，賴瑞隆侃侃而談，未來「中崙新區」將以公地再生為關鍵，系統性補齊公共設施、綠地及休憩空間。而透過推動鳥松成為「健康城市示範區」，以運動休閒園區結合樂齡健康產業，讓老年人能安老、年輕人願意落地生根。

另外，鄰近產業園區、交通幹道的大寮，也將以公共運輸及社福設施的整合，躍升為「新生活圈核心」。賴瑞隆補充，讓市民「住得起、住得好、有人照顧」是他的施政理念，藉由導入托育、親子空間、長照與支持據點的多功能社宅，讓東高雄成友善宜居之都。

賴瑞隆強調，東高雄是高雄最重要的農業基地；而農是國本，他更將推動以人、土地為本的農業，以「智慧農業」為主軸，導入數位感測及數據管理，並鼓勵青年從農、建立單一諮詢窗口、活化農會功能、發展特色超市、食農教育、擴大友善環境及溯源管理，讓農民有尊嚴、農村有希望、農業更有競爭力、更賺錢。

賴瑞隆也說，水是萬物發展之母，與水共存才能無後顧之憂。針對高屏溪沿線將建立流域共治的跨縣市區域合作平台，以精準預警面對極端氣候，建立防災韌性。至於整個東高雄的供水網絡，他將推動「從山脈到家戶」，更穩定的水源調度、輸水系統，共築水資源永續，使居民安心用水，讓農民放心耕作，讓企業願意長期投資。

同時，賴瑞隆也承諾打造「醫療資源高齡照護弱勢服務」，將提升設備及專科人力，並整合義大醫院、旗山醫院、榮總及國軍802醫療體系，搭配基層診所、行動醫療車，建立完整的轉介及支援網絡。同時運用遠距醫療、社區健康管理、交通接駁以落實醫療平權，形塑安心溫暖、真正照顧長者及弱勢的支持系統。

首任農業部長陳吉仲今天也與前農委會主委曹啟鴻現身高雄市長參選人賴瑞隆的政見發表會，罕見公開表態力挺，引發政壇關注。出身農家的陳吉仲，與父親為木工、出身菜市場的賴瑞隆，在成長背景與價值取向上有著高度共鳴。這場站台行動被解讀為一場「基層出身者相互理解」的政治背書。

曹啟鴻表示，高雄屏東密不可分，賴瑞隆是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的高雄市長參選人，展現出前瞻高格局。他也回憶，當年「財團法人香蕉研究所」面臨裁撤聲浪，即是賴瑞隆在立法院協助爭取保存，為台灣引以為傲的香蕉傳奇揚名國際注入關鍵力量。同時，其問政表現獲得公督盟19次第一名肯定，將來一定會是好市長。曹啟鴻感性的說，看到在場諸多青農出席力挺，就像是看到台灣農業的希望，「農業的未來交給大家加油囉」。

陳吉仲指出，台灣的農業在近八年以來遇到諸多挑戰，賴瑞隆長期在立法院經濟委員會大力協助，每每將危機化為轉機；也成功推動「三保一金」、「解除漁業黃牌」、「漁業三法」及食農教育、綠色照顧站等，是農漁民最堅定的盟友。陳吉仲也說，賴瑞隆與其皆出身基層，他認為擔任一位首長最重要的是能「感同身受」，相信有遠見、懂傾聽的賴瑞隆一定會讓高雄成為最好的都市。

熟悉農政體系人士表示，陳吉仲過去長期關注農民處境與農業結構改革，對於政治人物是否真正理解基層需求，向來有一套嚴格標準。此次選擇公開支持賴瑞隆，更是建立在多年觀察其在立法院推動農業政策、預算協調與制度改革表現之上。

最後，賴瑞隆表示，他將與市民攜手讓東高雄成為下一個世代的主場；用交通打開空間、用產業支撐地方、用治水建立根基、用農業累積國本、用醫療守護市民、用文化及部落凝聚認同。未來，東高雄將使孩子安心成長、青年找到舞台、長輩安心生活，升級成最具韌性、溫度的永續新典範，讓高雄躍升為世界的大高雄。

