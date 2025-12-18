曹啟鴻、陳吉仲相挺 賴瑞隆：打造繁榮之都
[NOWnews今日新聞] 立法委員賴瑞隆今（18）日召開「大高雄願景系列之三」記者會，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的完整藍圖，誓言讓東高雄成為下一個世代的城市發展引擎。
賴瑞隆強調，未來將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成為繁榮的永續宜居城市。
今天的「大高雄願景系列之三」記者會除前農委會（現為農業部）主委曹啟鴻、前農業部長也陳吉仲首次現身高雄站台，並到場引言並盛讚政見前瞻性，市議員林富寶、何權峰，市議員參選人黃敬雅以及高雄市青農總會、農漁產業代表皆出席表達支持。
賴瑞隆指出，從鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹，一路延伸至旗山、美濃、內門、杉林、六龜、甲仙，以及那瑪夏、茂林、桃源、大寮、林園，串起山脈、河川到城市，是一條串連族群及產業與生活的文明軸線。
賴瑞隆也說，高雄各區承擔不同功能，如都會區的鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹，將大力發展智慧治理與科技創新，並透過捷運黃線TOD模式整合住宅、商業、辦公與公共服務，打造便利且充滿活力的都市生活圈。
賴瑞隆指出，旗山、美濃除了被定位為生活與農業集散中心外，更要推動「大旗美原民山城路」，串連周邊區域的原民、客家文化、山城景觀與農村風貌，打造主題精緻且有文化深度的觀光廊帶，使「山城文化品牌」躍上國際。同時，將挖掘內門、大樹、六龜、杉林的宗教文化與藝陣經濟潛力，並就甲仙周邊的溫泉體驗，及茂林、那瑪夏與桃源為主的部落文化，發展為旅遊示範重鎮。
針對交通面。賴瑞隆指出，唯有打通路網，才能讓百業齊發、生活更便利。他說明，未來將以捷運黃線為主幹，推動紅線延伸至林園、國道七號、高屏二快、台27甲線延伸至國十里港等，讓人流、物流流通。另外，更將積極推動前瞻性建設如捷運旗山美濃線、大樹線，評估興建旗山快速道路，形成滿足通勤、產業、觀光、醫療、救援及防災的城市走廊，真正縮短城鄉差距，貫通大高雄生活圈。
談到生活面，賴瑞隆侃侃而談，未來「中崙新區」將以公地再生為關鍵，系統性補齊公共設施、綠地及休憩空間。而透過推動鳥松成為「健康城市示範區」，以運動休閒園區結合樂齡健康產業，讓老年人能安老、年輕人願意落地生根。
另外，鄰近產業園區、交通幹道的大寮，也將以公共運輸及社福設施的整合，躍升為「新生活圈核心」。賴瑞隆補充，讓市民「住得起、住得好、有人照顧」是他的施政理念，藉由導入托育、親子空間、長照與支持據點的多功能社宅，讓東高雄成友善宜居之都。
賴瑞隆強調，東高雄是高雄最重要的農業基地；而農是國本，他更將推動以人、土地為本的農業，以「智慧農業」為主軸，導入數位感測及數據管理，並鼓勵青年從農、建立單一諮詢窗口、活化農會功能、發展特色超市、食農教育、擴大友善環境及溯源管理，讓農民有尊嚴、農村有希望、農業更有競爭力、更賺錢。
賴瑞隆也說，水是萬物發展之母，與水共存才能無後顧之憂。針對高屏溪沿線將建立流域共治的跨縣市區域合作平台，以精準預警面對極端氣候，建立防災韌性。至於整個東高雄的供水網絡，他將推動「從山脈到家戶」，更穩定的水源調度、輸水系統，共築水資源永續，使居民安心用水，讓農民放心耕作，讓企業願意長期投資。
同時，賴瑞隆也承諾打造「醫療資源高齡照護弱勢服務」，將提升設備及專科人力，並整合義大醫院、旗山醫院、榮總及國軍802醫療體系，搭配基層診所、行動醫療車，建立完整的轉介及支援網絡。同時運用遠距醫療、社區健康管理、交通接駁以落實醫療平權，形塑安心溫暖、真正照顧長者及弱勢的支持系統。
首任農業部長陳吉仲今天也與前農委會主委曹啟鴻現身高雄市長參選人賴瑞隆的政見發表會，罕見公開表態力挺，引發政壇關注。出身農家的陳吉仲，與父親為木工、出身菜市場的賴瑞隆，在成長背景與價值取向上有著高度共鳴。這場站台行動被解讀為一場「基層出身者相互理解」的政治背書。
曹啟鴻表示，高雄屏東密不可分，賴瑞隆是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的高雄市長參選人，展現出前瞻高格局。他也回憶，當年「財團法人香蕉研究所」面臨裁撤聲浪，即是賴瑞隆在立法院協助爭取保存，為台灣引以為傲的香蕉傳奇揚名國際注入關鍵力量。同時，其問政表現獲得公督盟19次第一名肯定，將來一定會是好市長。曹啟鴻感性的說，看到在場諸多青農出席力挺，就像是看到台灣農業的希望，「農業的未來交給大家加油囉」。
陳吉仲指出，台灣的農業在近八年以來遇到諸多挑戰，賴瑞隆長期在立法院經濟委員會大力協助，每每將危機化為轉機；也成功推動「三保一金」、「解除漁業黃牌」、「漁業三法」及食農教育、綠色照顧站等，是農漁民最堅定的盟友。陳吉仲也說，賴瑞隆與其皆出身基層，他認為擔任一位首長最重要的是能「感同身受」，相信有遠見、懂傾聽的賴瑞隆一定會讓高雄成為最好的都市。
熟悉農政體系人士表示，陳吉仲過去長期關注農民處境與農業結構改革，對於政治人物是否真正理解基層需求，向來有一套嚴格標準。此次選擇公開支持賴瑞隆，更是建立在多年觀察其在立法院推動農業政策、預算協調與制度改革表現之上。
最後，賴瑞隆表示，他將與市民攜手讓東高雄成為下一個世代的主場；用交通打開空間、用產業支撐地方、用治水建立根基、用農業累積國本、用醫療守護市民、用文化及部落凝聚認同。未來，東高雄將使孩子安心成長、青年找到舞台、長輩安心生活，升級成最具韌性、溫度的永續新典範，讓高雄躍升為世界的大高雄。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高醫精準微創手術領域再創嶄新里程碑！
2025陶藝台日交流展in台南 紀念台南京都交流4週年
解決市民十項生活問題 林岱樺提出AI新政
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 33
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 45
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 12
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 18 小時前 ・ 53
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 5 小時前 ・ 77
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 12
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 6
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 19
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 60
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 553