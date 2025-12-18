南部中心／陳家祥 高雄報導

爭取民進黨高雄市長初選出現的立委賴瑞隆，今天召開大高雄願景記者會，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，要讓東高雄成為下一個世代的城市發展引擎，兩位前農業部長曹啟鴻、陳吉仲都特別現身力挺，他們都說，賴瑞隆是能帶領高雄更加蓬勃發展的最佳人選。

曹啟鴻、陳吉仲相挺 賴瑞隆：讓高屏溪大河文明再起

賴瑞隆發表高雄新願景， 曹啟鴻站台力挺，讚賴瑞隆是高雄的光榮。（圖／民視新聞）

民進黨高雄市長初選進入倒數，立委賴瑞隆再提出，以高屏溪大河文明再起為核心的願景，包含防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的完整藍圖，要讓高雄更加蓬勃發展。立委賴瑞隆：「不管是給青農更多的支持照顧，讓大家真的能發展的更好，讓更多的年輕人才願意回到我們農村，讓農村的農產品的收益更好，讓它更有品牌。」賴瑞隆強調，東高雄的旗山、美濃等地，是高雄最重要的農業基地，他將推動以人、土地為本的農業，以「智慧農業」為主軸，導入數位感測及數據管理，同時發展特色超市、食農教育等，要讓農民有尊嚴、農村有希望、農業更有競爭力。而兩位前農業部長曹啟鴻、陳吉仲也都到場力挺。

陳吉仲力挺賴瑞隆，強調賴瑞隆最能感同身受，是高雄最佳選擇。（圖／民視新聞）

前農業部長曹啟鴻：「他的視野很高過去的表現，立法院也沒有過有19次第一名的立委，這是高雄的光榮大家說對不對。」前農業部長陳吉仲：「我覺得有一個最重要的就是那個心，要有感同身受對所有高雄市民的這個心，賴瑞隆他百分之百有這個心，他也是準備好了。」陳吉仲特別強調，賴瑞隆出身基層，懂得傾聽、最能感同身受，相信是高雄市民的最好選擇。立委賴瑞隆：「從我過去十年政務官的經驗，到十年立委的經驗來爭取市民，最大的認同跟支持瑞隆有信心，來贏取最後的勝利，我想我們會全力以赴，讓高雄更進步讓高雄更好。」在場許多青農以及地方人士說，從賴瑞隆提出的政見以及願景，就能看出他做好了萬全準備，未來肯定能帶領高雄成為更好的城市。

