曹啟鴻.陳吉仲站台挺賴瑞隆！ 邱議瑩：團結的高雄隊

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選，4搶1打得火熱，賴瑞隆今(18)日舉辦第三波，高雄願景記者會，前農委會主委曹啟鴻，和前農業部部長陳吉仲，首次現身高雄，為他站台，兩位出身屏東的農業大咖，這回力挺賴瑞隆，也是屏東孩子的邱議瑩回應，大家都是好朋友，初選後一起整合，會是團結的高雄隊，至於許智傑也打出航空立委牌，出席首航典禮，21日也將在他的本命區鳳山，舉辦首場大型造勢，陳吉仲等人到時候也會出席， 林岱樺同樣勤跑行程，上午到經濟部大發產業園區服務中心主持座談會 。

廣告 廣告

賴瑞隆第三波，高雄願景記者會，前農委會主委曹啟鴻，和前農業部部長陳吉仲，首次現身高雄站台，尤其被視為，民進黨新潮流系，重要前輩的公道伯曹啟鴻，近年很少出席政治活動，格外引起關注，立法委員(民)賴瑞隆說：「東高雄跟整個屏東做相關連結，那也謝謝我們曹啟鴻，部長(主委)，陳吉仲部長，還有議員們，大家一起來參與。」

邱議瑩持續掃市場 ， 手握過一雙又一雙 ， 和民眾搏感情不停歇 ， 而被問到 ， 出身屏東的兩位農業大咖 ， 這回站台挺賴瑞隆 ， 也是屏東孩子的邱議瑩 ， 回應大家都是好朋友 ， 初選後一起整合 ， 會是團結的高雄隊。



許智傑打出航空立委牌，出席航空公司首航典禮，21日他也將在本命區鳳山，舉辦首場大型造勢，立法委員(民)許智傑說：「每位市民都是我的大咖，我有信心寫下人數新紀錄，(陳吉仲)，黃妃，翁立友，週日也會來站台。」

林岱樺同樣勤跑行程 ， 18日上午到 ， 大發產業園區服務中心 ， 主持座談 ， 經濟委員會考察 ， 細心聆聽評估 ， 民進黨高雄市長初選 ， 4搶1打得火熱 ， 各個搬出大咖站台陸空戰齊打 ， 就是要做好準備 ， 贏得民眾支持 ， 搶下出征港都門票 。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨高雄市長初選升溫 選將啟動造勢顧本命區

民進黨縣市長初選政見會登場 林俊憲、陳亭妃12/27交鋒

民進黨高市長初選 邱議瑩喊辦亞運賴瑞隆端客家政策

