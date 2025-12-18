曹啟鴻.陳吉仲站台挺賴瑞隆！ 邱議瑩：團結的高雄隊
高雄市 / 綜合報導
民進黨高雄市長初選，4搶1打得火熱，賴瑞隆今(18)日舉辦第三波，高雄願景記者會，前農委會主委曹啟鴻，和前農業部部長陳吉仲，首次現身高雄，為他站台，兩位出身屏東的農業大咖，這回力挺賴瑞隆，也是屏東孩子的邱議瑩回應，大家都是好朋友，初選後一起整合，會是團結的高雄隊，至於許智傑也打出航空立委牌，出席首航典禮，21日也將在他的本命區鳳山，舉辦首場大型造勢，陳吉仲等人到時候也會出席， 林岱樺同樣勤跑行程，上午到經濟部大發產業園區服務中心主持座談會 。
賴瑞隆第三波，高雄願景記者會，前農委會主委曹啟鴻，和前農業部部長陳吉仲，首次現身高雄站台，尤其被視為，民進黨新潮流系，重要前輩的公道伯曹啟鴻，近年很少出席政治活動，格外引起關注，立法委員(民)賴瑞隆說：「東高雄跟整個屏東做相關連結，那也謝謝我們曹啟鴻，部長(主委)，陳吉仲部長，還有議員們，大家一起來參與。」
邱議瑩持續掃市場 ， 手握過一雙又一雙 ， 和民眾搏感情不停歇 ， 而被問到 ， 出身屏東的兩位農業大咖 ， 這回站台挺賴瑞隆 ， 也是屏東孩子的邱議瑩 ， 回應大家都是好朋友 ， 初選後一起整合 ， 會是團結的高雄隊。
許智傑打出航空立委牌，出席航空公司首航典禮，21日他也將在本命區鳳山，舉辦首場大型造勢，立法委員(民)許智傑說：「每位市民都是我的大咖，我有信心寫下人數新紀錄，(陳吉仲)，黃妃，翁立友，週日也會來站台。」
林岱樺同樣勤跑行程 ， 18日上午到 ， 大發產業園區服務中心 ， 主持座談 ， 經濟委員會考察 ， 細心聆聽評估 ， 民進黨高雄市長初選 ， 4搶1打得火熱 ， 各個搬出大咖站台陸空戰齊打 ， 就是要做好準備 ， 贏得民眾支持 ， 搶下出征港都門票 。
更多華視新聞報導
民進黨高雄市長初選升溫 選將啟動造勢顧本命區
民進黨縣市長初選政見會登場 林俊憲、陳亭妃12/27交鋒
民進黨高市長初選 邱議瑩喊辦亞運賴瑞隆端客家政策
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 59
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 114
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 32
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 141
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 9 小時前 ・ 98
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 5
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 3
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 5
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 554
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61