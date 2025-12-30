曹大哥驟逝遺產歸誰？ 乾兒子能繼承兄弟姊妹有特留分

曹西平後事規劃公開。（圖 ／翻攝畫面）

蘇家宏律師分享到今早看到曹大哥突然過世的消息，讓許多喜愛他的觀眾感到震驚與哀傷，曹大哥一生未婚，總是在螢幕上帶給大家歡笑與快樂，但現實中，他的人生選擇卻充滿了獨立與堅持。他曾公開表示，財產不會留給曹家人，而是希望將財產留給平時照顧自己的乾兒子，感謝乾兒子的陪伴與照顧。

曹大哥向來是個孝順的兒子，父親重病期間，他獨自照料父親，而對於兄弟未盡孝的態度，他也漸漸疏遠手足關係，法律上，兄弟姊妹仍然是曹大哥的法定繼承人，即便感情疏遠，也享有繼承權及特留分。依現行法律規定，兄弟姊妹的特留分為應繼分的三分之一，也就是如果曹大哥立下遺囑，這四個兄弟仍可主張各自的特留分。

如果曹大哥沒有立遺囑，他的兄弟將平分遺產，每人可獲4分之1；但若有遺囑，財產可依法主要留給乾兒子。除非兄弟有明確「喪失繼承權」的事由，例如虐待或侮辱曹大哥，否則無法完全排除他們的繼承權，這部分需經法院個別判斷。

這件事再次提醒我們，單身的人更應該及早立下遺囑，將財產留給真正所愛的人，並指定遺囑執行人安排後事與資產分配。即便特留分無法完全剔除不想繼承的人，相較於沒有遺囑，立下遺囑仍然是更有保障的方式。

