曹家「為了確保整體安排」 正式授權曹西平乾兒子處理後事

曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。對此，曹西平的三哥曹南平正式授權，一切後事交給Jeremy處理。

曹西平乾兒子Jeremy（左）和小冬瓜。（圖／小娛樂）

小冬瓜將幫助處理曹西平的後事，他代替曹西平發出聲明表示，曹南平已經正式授權，讓最親近的Jeremy處理所有後事，「以確保整體安排能貼近西平大哥一貫的生活狀態與價值選擇。」

治喪小組聲明

西平大哥生前與乾兒子Jeremy關係極為親近，長年生活相互陪伴、照料與支持，情感深厚，早已是至親家人。這份關係不僅為親友所熟知，亦是西平大哥生前高度信任、倚重的重要存在。

在充分尊重西平大哥生前心意的前提下，並經親屬代表三哥理解與同意，正式授權由乾兒子Jeremy負責統籌後續喪禮相關事宜與對外聯繫，以確保整體安排能貼近西平大哥一貫的生活狀態與價值選擇。

目前三哥亦正儘速返台，協助完成必要的行政程序，並將在返台後與治喪小組共同著手安排告別式後續事宜。

另，靈堂相關規劃已在籌備中，待相關細節確認後，將統一對外公告，並第一時間通知西平大哥的親友與關心他的各界人士。

後續所有訊息，皆將以治喪小組於本媒體群組之正式說明為準。感謝各位的體諒、尊重與協助。