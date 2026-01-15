曹政奭升格二寶爸樂當「女兒傻瓜」！歌手愛妻Gummy產後近況全曝光

記者陳宣如／綜合報導

韓國演藝圈再迎甜蜜喜訊，昨（14）日，影帝曹政奭與實力派「原聲帶女王」GUMMY的家庭增添新成員，第二名女兒平安誕生，讓夫妻倆的家庭幸福再次升溫。經紀公司「JAM娛樂」對外發布聲明，證實這份好消息，表示產婦與新生女兒皆健康，目前在家人細心照料下穩定恢復中。

曹政奭（右）升格2寶爸，GUMMY（左）順利產下次女。（圖／翻攝自Netflix）

曹政奭與Gummy愛情長跑5年，於2018年步入婚姻殿堂。婚後，夫妻倆不時分享生活點滴，並於2020年迎來大女兒藝媛。JAM娛樂在聲明中指出：「為了讓孩子能在更多的愛與祝福中成長，希望大家以關愛來守護她們，也請多多支持家庭迎來新生命的曹政奭與Gummy夫婦。對一直以來給予溫暖關心與喜愛孩子的所有人，表達由衷感謝。」

曹政奭（右）與Gummy（左）於2018年結婚。（圖／翻攝自IG）

曹政奭去年來台宣傳電影《我和我的殭屍女兒》時，曾透露大女兒的可愛特質，言語間流露濃厚父愛。他笑說：「我女兒非常喜歡唱歌，唱的旋律前後不太連貫，歌詞也不像韓文」，形容聽起來彷彿「外星語」，並幽默補充：「即使媽媽聽不懂，但我和女兒彼此都懂！」相關發言曝光後，也被外界形容為典型的「女兒傻瓜」發言。

關於第二胎的到來，曹政奭過去曾在綜藝節目中分享心情。他坦言自己其實一直很喜歡孩子，也曾期待能再迎接新生命，但顧慮太太的辛勞而未曾主動提起。後來反而是Gummy先開口詢問是否考慮再生一個，讓他當下難掩喜悅。曹政奭也分享，夫妻倆曾在散步時先後發現四葉草，不久後便得知懷孕消息，讓他認為是一種幸運的象徵，並為第二胎取了暱稱「四葉」。

GUMMY（左）透露大女兒與曹政奭（右）相似度極高。（圖／翻攝自NAVER）

Gummy過往在節目中談及大女兒的成長時，也透露孩子在外貌與性格上與曹政奭相似度極高，不僅表情豐富、模仿力強，也十分活潑好動。隨著二女兒平安誕生，夫妻倆正式組成四口之家，消息曝光後，不少網友與粉絲也紛紛送上祝福，期待這個演藝圈家庭未來持續在各自領域中穩定發展。

