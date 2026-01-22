曹政奭才剛升格二寶爸！曬親筆信宣布暫停活動 「女兒傻瓜」真面目曝光

記者陳宣如／綜合報導

韓國影帝曹政奭日前宣布與歌手Gummy再度迎來一名女兒，正式升格為二寶爸。近日他在個人YouTube頻道發布一則消息，表示將暫時停止頻道更新，轉而投入家庭育兒，因此外界關注他未來的生活節奏。這項決定被視為他在第二名女兒誕生後，為家庭調整生活重心與規劃的重要安排。

曹政奭（右）升格2寶爸，GUMMY（左）順利產下次女。（圖／翻攝自Netflix）

曹政奭19日透過以副角色「曹痣奭」為名的頻道「清溪山小可愛Records」（清溪山댕이Records）公開親筆信。他在信中先對訂閱數突破50萬表示感謝，並向支持者致意；接著他寫道：「我還有一個令人開心的消息。又一份巨大的幸福來到我身邊了。」並興奮地向粉絲分享：「長女『小可愛（댕이）』的妹妹誕生啦！」宣布第二名女兒已平安出生的喜訊。

曹政奭在個人頻道親曬手寫信宣布暫停YouTube活動。（圖／翻攝自YouTube ＠清溪山小可愛Records）

同時，曹政奭也提到，因為育兒因素，近期頻道更新可能會變得困難，因此將暫時休息一段時間。他補充表示：「很快就會再回來的。」並提到未來回歸時可能會以不同於以往的方式呈現內容，希望能帶來更精彩有趣的影片。

曹政奭（右）與Gummy（左）於2018年結婚。（圖／翻攝自IG）

據了解，曹政奭與Gummy於2018年結婚，並於2020年迎來長女「小可愛」。夫妻倆在今年14日迎來第二名女兒「四葉」。曹政奭先前曾在多個媒體訪問中表示，若迎來第二胎，他會負責照顧第一個孩子；而外界也常以「女兒傻瓜」形容他對孩子的寵愛，此次宣布暫停YouTube活動，更展現出他對家庭的重視與對妻女的深厚情感。

