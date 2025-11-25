曹格女兒Grace 15歲變美少女！近照罕曝光 網驚呆：根本名模

15歲的Grace（右）以出落得亭亭玉立，已經退去童年時的模樣。（翻攝5400wu IG、微博照片）

曹格與前妻吳速玲育有一雙子女Joe與Grace（包子妹），過去曹格帶孩子上《爸爸去哪兒2》，可愛模樣圈粉無數。如今Grace已經15歲，近日吳速玲在社群網站曝光她的近照，讓逾萬名粉絲看了驚呼連連，大讚「根本是名模」。

少女味爆發！ Grace仙氣近照萬人瘋讚

吳速玲日前在IG分享與女兒互拍的近照，可見Grace早已退去童年時的模樣，身穿白色背心、牛仔褲、戴耳環、揹白色包包，妝容精緻，亭亭玉立，早已退去兒時童趣模樣。

吳速玲發文：「一些跟少女相處的時光，少女教我用相機開閃光燈幫她拍照，用在年輕人身上真的好好看喔！畢竟她們沒有見光死的問題。」她也直呼女兒終於同意讓她放照片：「終於…她同意讓我放一張照片了，而且一張照片裡面有兩張耶！真的太幸福了。」覺得女兒幫她拍的很隨興，笑說自己蠻會拍人物的。

網問是否要出道？ 吳速玲回應了

照片曝光後，粉絲驚呼：「長大變美少女了」「太美了」「好漂亮哦」「好像名模」「好美麗，終於長大了」。有人說：「我以為只有我女兒不讓媽媽放照片，原來妳女兒也會，媽媽曬女兒照片真的很幸福快樂。吳速玲回應：「青少年好像都這樣，尤其是女孩兒。」

有人讚Grace「太辣了！」吳速玲說：「她是歐美款的。」有人建議給Grace多拍照，「女兒好好看」但吳速玲回答：「她不喜歡～無法多拍，只能偶爾看她是否願意。」

吳速玲和一雙兒女。（翻攝5400wu IG）

Grace小時候跟曹格上《爸爸去哪兒2》。（翻攝微博）

事實上，曹格的一雙兒女都已長大，17歲的Joe身高接近180公分，還開設個人社群網站，但Grace相對低調。有網友問吳速玲女兒是否會復出？她回應：「Grace不是一個喜歡在螢光目前的女生，我尊重她，我覺得這樣很棒，畢竟每一個人都是獨立的個體，永遠自己的想法很棒。」

