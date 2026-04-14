曹格離婚4年唱一半爆哭 崩潰數度哽咽緊張忘詞

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曹格在上海舉辦「打開耳朵聽我說」巡迴演唱會。滾石唱片提供



曹格2022年11月與吳速玲結束14年婚姻，上周末（4╱11）他在上海啟動「打開耳朵聽我說」巡迴演唱會，唱到〈寂寞寂寞不好〉時，他忍不住潰堤落淚，數度哽咽才完成演出，不少歌迷跟著陪哭。

距上一輪世界巡迴已是2014年，睽違12年再度啟動大型巡演，曹格坦言因太久未在大型舞台與觀眾見面，一度緊張到忘詞，「10年沒有這樣的大型演出，看到大家真的很緊張」。

曹格睽違12年再度啟動大型巡演。滾石唱片提供

今年正值出道20周年，曹格年初也在社群分享，2006年發行的首張專輯《格格Blue》迎來20周年，並寫下「我還是我。我是Gary曹格」，宣告全面回歸。「打開耳朵聽我說」上海首站由他親自參與規劃，透過段落設計串聯其音樂歷程，從一鳴驚人的〈Superwoman〉、傳唱至今的〈背叛〉、獨具代表性的〈寂寞先生〉，到現象級歌曲〈寂寞寂寞不好〉，就像是20年情緒的累積與釋放，其中〈背叛〉更掀起全場大合唱。

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本場演唱會全長將近3小時，曹格不僅飆唱近30首歌曲，還連換5造型搭配不同段落情緒與音樂風格，展現完整舞台魅力。接著他將陸續前往廣州、長沙、重慶、合肥、杭州、北京、南京、成都、澳門及香港等城市開唱，他也提到相當想念台灣歌迷，希望有機會很快可以跟大家見面。

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