曹格15歲女兒Grace變身歐美辣妹！ 網驚豔讚「健康膚色好美」：好像媽媽

馬來西亞歌手曹格和前妻吳速玲育有1子1女，其中女兒Grace因為兒時有著一張可愛圓臉，被網友暱稱為「包子妹」。不過，隨著時間過去，Grace漸漸抽高、變瘦，近日和媽媽一起出遊的照片曝光，曾經的小女孩已經成為少女，俏麗模樣令粉絲驚呼「長大了」、「好漂亮」！

吳速玲分享近期幫女兒Grace拍的照片。（圖片來源：IG 5400wu）

吳速玲在社群平台放上兩張Grace美照，透露這次很罕見地獲得女兒同意，終於可以發出來跟大家分享，「一些跟少女相處的時光～少女教我用相機開閃光燈幫她拍照，用在年輕人身上真的好好看喔！畢竟她們沒有見光死的問題。」照片中，Grace隨興披散一頭長髮，側身看向鏡頭，頗有模特兒氣場。

許多網友驚豔誇讚「昔日的大姐姐變美少女了」、「Grace成熟了很多，很漂亮」、「Grace和速玲媽咪都是很健康的膚色耶！好美」、「好像媽媽」，吳速玲也形容女兒的風格是「歐美款」。不過，她透露Grace不太喜歡被拍照，是否能分享要看孩子意願，「我尊重她，每一個人本來就是獨立的個體。」

