曹楊台北巡演 門票開賣即秒殺

唱作才子曹楊將於2月8日在Zepp New Taipei舉辦「終結流浪」巡迴演唱會台北站，演唱會門票開賣即秒殺，讓曹楊相當開心，表示：「謝謝台北歌迷的支持，得知好消息的我清了清嗓子，準備開唱啦。」

曹楊2025年末發行個人第3張專輯《你終結了我的流浪》，並以此為主題啟動全新巡演。雖然他曾於2024年以嘉賓身分在台北舞台亮相，但舉辦個人專場一直是深植心中的夢想。談起本次主題，他說：「我們人終其一生都在流浪，我覺得它其實是無法被終結的，但在茫茫人海中，也許有某一個點可以停下來，再出發。我希望我的演唱會能成為這樣的存在。」

本次前進台北圓夢舉辦演唱會，曹楊感性分享：「2020年在公司錄製《微光》的時候，心裡就夢想著什麼時候可以在台北開自己的演唱會。沒想到時間一晃5年過去，我帶著第3張專輯，才終於圓夢在台北跟你們見面。我很期待帶著這些年發行的歌曲、經歷的故事，與只在耳機或螢幕裡見過面的你們分享。」