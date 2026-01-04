曹楊巡演台北場被秒殺 等5年開唱嗨喊「準備好了！」

曹楊將來台舉辦「終結流浪」巡迴演唱會台北站。（杰威爾音樂提供）

唱作才子曹楊將於2月8日在 Zepp New Taipei 舉辦「終結流浪」巡迴演唱會台北站，演唱會門票一開賣便秒殺，讓曹楊相當開心，表示：「謝謝台北歌迷的支持，得知好消息的我，清了清嗓子準備開唱啦。」

曹楊於2025年末發行個人第三張專輯《你終結了我的流浪》，並以此為主題啟動全新巡演。雖然他曾在2024年以嘉賓身分登上台北舞台，但舉辦個人專場演唱會，一直是深植心中的夢想。談及本次巡演主題，他分享：「我們人終其一生都在流浪，我覺得流浪其實是無法被終結的，但在茫茫人海中，也許會有某一個瞬間可以停下來，再出發。我希望我的演唱會能成為這樣的存在。」

廣告 廣告

此次前進台北圓夢舉辦個人演唱會，曹楊也感性回憶：「2020年在公司錄製《微光》的時候，心裡就夢想著，有一天能在台北開自己的演唱會。沒想到一轉眼五年過去，我帶著第三張專輯，才終於圓夢在台北和你們見面。我很期待，能帶著這些年發行的歌曲、經歷的故事，與那些只在耳機或螢幕裡見過面的你們分享。」

更多中時新聞網報導

傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

2025台灣體壇10大新聞回顧》樂天桃猿封王 挺過換帥風波

2026年台灣體壇五大焦點》徐若熙、林安可旅日 再創中職紀錄