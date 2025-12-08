曹瑞原新劇釋前導片 張鈞甯言承旭大聊成難忘回憶

（中央社記者王心妤台北8日電）導演曹瑞原新劇「時候 A Time」搶先跟品牌合作推出「是時候與自己聊聊了」短片，張鈞甯透露，跟言承旭和陳意涵藉拍此片大聊特聊，補上之前沒完成的飯局，成為難忘回憶。

「時候 A Time」由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群、黃旭熙、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球主演，其中的張鈞甯也身兼監製。劇組昨天先公開跟品牌合作的影片「是時候與自己聊聊了」，讓張鈞甯、陳意涵跟言承旭深度聊天。

張鈞甯今天透過劇組分享，這支短片宛如魔法，「那天晚上是個很神奇的存在，很像把當時3個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來，我們大聊特聊，而且因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶。」被問到誰的酒膽最好，張鈞甯則說：「我們其實應該當天一直不喊『卡』測一測，可以直接見真章」。

張鈞甯特別感謝品牌的支持，還有導演的幫助，而言承旭更是前一天只睡了3個小時就搭飛機返台，陳意涵更是一口答應演出，用最好的狀態完成拍攝。

對於新劇，曹瑞原表示，作品已進入後製，將陸續跟播映平台洽談，期待很快跟觀眾見面，而演員的表現也都非常精彩，保證值得期待。（編輯：李亨山）1141208