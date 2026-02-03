曹興誠不雅照檢方認證確定！他曾指婚外情無違法 謝寒冰酸二度打臉「抖M嗎」

2025年全台立委大罷免最終以32比0失敗告終，期間政治風波不斷，時任罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠控告媒體人謝寒冰散布合成他與中國女子的不雅照片、洩漏個資案，而後台北地檢署經送交相關單位查驗照片後，謝寒冰於2025年12月底獲不起訴處分；曹興誠不服向聲請再議，台灣高檢署駁回再議，謝寒冰獲不起訴確定。對此，謝寒冰今（3）日在臉書引述相關報導大酸，曹董被打臉一次不夠，「難道是有抖M嗜好？」

2025年間，謝寒冰指控曹興誠曾有婚外情，並公布多張親密照片，引發風波，曹興誠憤而提告謝寒冰違反個人資料保護法、公職人員選舉罷免法、刑法散布不實性影像等罪；他並發布聲明強調，所有親密不雅照片皆為合成。而後台北地檢署將照片送警政署刑事警察局、法務部調查局檢測，認定除1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，難以認定相關影像以電腦合成或其他科技方法所製作。

謝寒冰獲不起訴處分 曹興誠質疑刑事局辨識有誤

北檢指出，難以認定謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事，依罪嫌不足將謝寒冰不起訴處分。此外，曹興誠擔任罷免案領銜人動機屬合理評論的範疇，合於個人資料保護法的規範，因此將謝寒冰不起訴處分。對於北檢認定結果，曹興誠曾在臉書質疑，謝寒冰公布的造片「半真半偽造」，是誹謗造謠者常用的手法，當中有一張是他裸露身體吸菸的照片，但他早已戒菸多年，明顯的偽造，刑事局竟無法辨識？

對於婚外情的指控，曹興誠表示，2015年時他不是台灣國民、也非公務人員，有無婚外情與謝寒冰何干？新加坡尊重性自主權，婚外情並無任何法律責任；他也坦言認識照片中的中國女子，但雙方交往後因理念不合而分手。當時謝寒冰則表示，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！」並諷刺道，檢方該去查曹興誠是不是中共同路人了吧；而曹興誠聲請再議被高檢署駁回後，他今則酸，當初說照片是假的、肯定敗訴、哭著求他的人都去哪了，曹興誠被打臉後還努力爭取再打一次，難道是有抖M嗜好？

