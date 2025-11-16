曹興誠再轟蔣萬安！稱沈伯洋遭中共全球通緝反成勇者形象 力拱出戰台北市長

繼日前公開呼籲總統賴清德「徵召沈伯洋」後，聯電創辦人曹興誠16日再度強調，沈伯洋因遭中共指控涉犯分裂國家罪、甚至聲稱要「全球通緝」，反而塑造了無懼威嚇的勇者形象，與現任台北市長蔣萬安「縮頭畏尾」形成鮮明對比，是民進黨奪回北市的最佳人選。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋是否投入2026台北市長選戰持續引發熱議。繼日前公開呼籲總統賴清德「徵召沈伯洋」後，聯電創辦人曹興誠16日再度強調，沈伯洋因遭中共指控涉犯分裂國家罪、甚至聲稱要「全球通緝」，反而塑造了無懼威嚇的勇者形象，與現任台北市長蔣萬安「縮頭畏尾」形成鮮明對比，是民進黨奪回北市的最佳人選。

曹興誠表示，他上周在臉書建議徵召沈伯洋後，湧入上千則留言，支持與反對者意見兩極。其中，多數反對者擔心沈「選不過蔣萬安」、「出來只是被糟蹋」，但曹興誠直言：「擔心被羞辱是愛惜沈沒錯，但這是失敗主義！」

他反問，民主社會選舉勝敗本屬常態，為何把「選輸」等同於「被羞辱」？真正丟臉的是「怕對手怕到不敢出來選」。

曹興誠指出，沈伯洋創立「黑熊學院」，目的在提升台灣社會的「防禦韌性」，象徵不怕打、打不怕，「沈不是媽寶」，反而批評一些粉絲把沈看得太脆弱，是「愛護有餘、信心不足」。

針對有人認為沈在立法院戰力強，不該出來選市長，曹興誠也反駁，沈參選市長不必辭立委，自然不存在「折損」。

他更直言立法院「已經淪陷」，沈提出的草案被全面封殺、他努力阻擋的法案卻輕易通過，「繼續留在立院，才是無意義地被糟蹋、被折損」。

曹興誠強調，沈伯洋遭中共點名、揚言「全球通緝」，反而讓他展現出不懼威權的形象。

他甚至把沈伯洋與蔣萬安直接對比，語氣犀利：「沈伯洋無懼迫害、氣勢如虹；蔣萬安縮頭畏尾、等著『一國兩制』後當台灣『特首』。一高一低、一強一弱，判若雲泥！」

他認為，正是這種「形象懸殊」，構成沈在台北勝選的有利條件。

曹興誠更進一步將選戰拉高至民主對抗威權的層級。他表示，沈受到中共威嚇已是對台灣民主自由的嚴重挑戰，「今天我們不聲援沈，以後有什麼資格請美國、歐盟、日本聲援台灣？」

他呼籲明年的台北市長選舉應成為台灣的怒吼：「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼！」

最後他喊話：「當沈受到恐嚇威脅時，我們人人都是沈伯洋。」

