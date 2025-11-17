曹興誠力挺沈伯洋不是媽寶 粉專酸爆：我第一個響應

聯電創辦人曹興誠日前建議賴清德總統徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，引發議論，16日再強調沈伯洋不是「媽寶」，並表示「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票」。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，論時尚、感動人心、頭髮、藝術、資訊戰，蔣萬安都比不上沈伯洋；沈伯洋不該只是尊者，更該是市長，未來也應該是總統。

沈伯洋。(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」16日在臉書貼文寫道，沈伯洋不是媽寶，我們人人都是沈伯洋，曹董一呼百應，他第一個響應。沈伯洋參選台北市長，就是站在反中堡壘的第一線，堪比民主灘頭堡守衛戰！

粉專「政客爽」表示，沈伯洋才不怕蔣萬安。論時尚，沈伯洋有比克包頭、台灣達叔的造型，蔣萬安沒有。論感動人心，青鳥看沈伯洋直播都會哭，蔣萬安沒有這種能力。

蔣萬安。(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」進一步表示，論頭髮，沈伯洋頭髮比蔣萬安多。論藝術，沈伯洋當過電視劇「零日攻擊」的顧問，蔣萬安沒有。論資訊戰，沈伯洋可以觀察出「中國大陸可藉了解民眾看過的A片了解政治立場」，蔣萬安沒有。

粉專「政客爽」嘲諷，沈伯洋不該只是尊者，更該是市長，未來也應該是總統。也許不久的將來，走在國外的路上，人家問你是誰，大家都能發自內心的說：「您好，我來自台灣，我是沈伯洋。」

網友紛紛留言，「曹這招厲害，外表看來在舉賢，實則是報私仇」、「老曹高招，挖坑給黑熊跳」、「曹董很厲害烤串哦，綁上架荔枝木煙燻燒黑熊，大家都哈死了，排隊搶購買單」、「我可沒臉左手賣大陸貨，右手拿美國錢，然後還無恥的喊抗中保台愛台灣」、「來回德國如果有在上海轉機才是勇者」、「沈蚾羊不是媽寶？是媽的咧」。

