曹興誠力薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤讚一兼二顧：絕對KO蔣萬安

吳思瑤認為，沈伯洋各方面亮眼的經歷表現「絕對是KO蔣萬安」。（鏡報董孟航）

聯電榮創辦人曹興誠今（12日）發文喊話民進黨黨主席賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，除了他在各方面都輾壓現任市長蔣萬安，還能向世界展現台灣反共的決心，貼文一出掀起熱議。對此，綠委吳思瑤大讚曹興誠的想法一兼二顧，可謂真知灼見，在她看來沈伯洋「絕對是KO蔣萬安」。可惜參選首都市長不是沈伯洋的選項，仍需尊重他個人意願。

曹興誠今日力勸賴清德徵召沈伯洋角逐台北市長，稱他在學經歷、民間聲望等各方面都輾壓蔣萬安，並稱兩人若公開用中英文辯論各一場，就能讓大家看清誰才是草包。

此外曹興誠認為，近日賴清德用人、識人之能頗受台派質疑，若能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，間接大大提升2026、2028年民進黨的選情。「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。」

對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，曹興誠一兼二顧，一來為民進黨來推薦適格適任的優秀人才；二來可以藉由首都市長選舉向世界發聲，展現台灣反制中共蠻橫的跨境鎮壓的行為。

不過據她所知，參選市長不是沈伯洋目前的人生選項，且黨團需要沈伯洋留在立院。儘管吳思瑤認為，若有機會將沈伯洋和蔣萬安放在同一個平台讓國人選擇評比，沈伯洋各方面亮眼的經歷表現「絕對是KO蔣萬安」。

吳思瑤坦言非常期待兩人能PK，稱讚沈伯洋不管放在任何場域都很有競爭力，但仍需尊重當事人意願。

