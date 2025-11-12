曹興誠力薦賴清德「徵召沈伯洋選台北市長」 吳思瑤幫回：非他人生選項

記者詹宜庭／台北報導

聯電創辦人曹興誠力薦總統賴清德徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（12日）受訪表示，這是是很有創意、有真知灼見的選項，當然還是要看沈伯洋個人有沒有這個意願，「就我所知參選市長應該不是他目前人生選項」。

針對曹興誠點名徵召沈伯洋參選台北市長，吳思瑤表示，曹興誠董事長點名沈伯洋參選，是一個很有創意、有真知灼見的選項。董事長一來是為民進黨推薦適任的優秀人才，二來也藉由首都市長選舉向世界發聲，台灣正反制中共的蠻橫與跨境鎮壓行為。這樣的提名策略一兼二顧，具備很多不同層次的意涵，當然，還是要看沈伯洋個人是否有意願，「就我所知，參選市長應該不是他目前人生選項」。

此外，吳思瑤說，站在民進黨團的私心立場，「我們需要沈伯洋留在立法院，強化國安法案」。吳思瑤也認為，如果沈伯洋與蔣萬安有機會站在同一個平台上，讓國人做選擇，沈伯洋在各方面的亮眼經歷與表現，絕對可以KO蔣萬安，這真的是讓人期待的PK，但仍須尊重當事人的意願，沈伯洋在立法院還有非常重要的國安法案要推動，國安政策真的缺他不可。

