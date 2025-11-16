曹興誠又發聲了！「沈伯洋不是媽寶」：北市長投他一票就是投民主自由一票
聯電創辦人曹興誠日前建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，引發討論。曹興誠今日又再度發文解釋為何自己力挺沈伯洋選台北市長，強調沈伯洋不是「媽寶」，那些怕沈被糟蹋的粉絲們，把沈看得太柔弱了。他更高喊「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」。
曹興誠今天（16日）再度在臉書發文解釋為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長，他說上禮拜自己在臉書上建議，賴清德應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言。從留言內容可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的粉絲，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。
曹興誠指出，反對者主要的論點是，沈在台北一定選不過蔣萬安，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義。憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱，是「折損」？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。
曹興誠強調，另外沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。
曹興誠直言，其實沈參選市長，並不需要辭去立委，所以無所謂「折損」。又立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。
曹興誠認為，台北市是台灣的首都；台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。
曹興誠稱，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了其無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。
沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天大家不出來聲援沈伯洋，以後有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援呢？
曹興誠最後呼喊，「沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼。且讓我們藉由明年的台北市長選舉，發出我們的怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋」。
