曹興誠又輸了！ 告謝寒冰合成不雅照敗訴再議遭駁回定讞

聯電創辦人曹興誠控告媒體人謝寒冰散布合成不雅照片、洩漏個資案，台北地檢署將照片送刑事局及調查局鑑定後，認定除1張無法辨識外，其餘均非遭深偽，依罪嫌不足將謝寒冰不起訴處分。曹興誠不服向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後駁回再議，謝寒冰獲不起訴確定。

謝寒冰公布曹興誠與小三照片遭提告獲不起訴定讞。（圖／謝寒冰直播）

去年綠營發動大罷免，曹興誠擔任立委徐巧芯罷免案領銜人，不過此期間，謝寒冰爆料曹過往疑有大陸籍小三，並曝光兩人多張親密合照。曹興誠認為謝寒冰公布的照片是合成的，向北檢控告謝寒冰洩漏個資、散播不實性影像，涉嫌違反《選罷法》、《個資法》及妨害性隱私及不實性影像罪。

廣告 廣告

謝寒冰當時回應，曹興誠提告代表曹自己已經承認照片就是本人，這就是他當初公布照片的目的。謝寒冰表示，曹是總統府社會防衛韌性委員會總顧問，結果他跟大陸女子有如此深厚的關係，這沒有國安問題嗎？謝寒冰認為，曹本身是公眾人物，跟對岸的女子有往來，這是攸關公眾利益的事情，而且照片重點部位有遮住，沒有散布性影像。

聯電創辦人曹興誠。（圖／曹興誠臉書）

檢察官調查後認為，謝寒冰所公布相關影像，經送內政部刑事警察局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，難認相關影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

檢察官認為，曹興誠為立委徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動為憲法所保障之重大權利，亦為民主政治之基石，發起罷免理由及目的，自屬可受公評之事項，並與公共利益緊密相關。謝寒冰提出相關影像質疑曹興誠與大陸女子過從甚密，曹興誠擔任罷免案領銜人動機可議，尚屬合理評論之範疇，合於《個資法》規範，因此依罪嫌不足不起訴謝寒冰。

曹興誠不服聲請再議，台灣高檢署審查後認定北檢偵查已完備，支持北檢見解，認定照片並非遭深偽，曹興誠聲請再議無理由，駁回再議，謝寒冰獲不起訴處分確定。

延伸閱讀

多名台商當選中常委 國民黨內部人士說話了

國民黨中常委改選結果揭曉！陳菁徽1351票奪冠 韓國瑜愛將入列

鄭麗文想見習近平！郭正亮曝賴清德超焦慮：3月一定會下手