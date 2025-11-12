曹興誠喊徵召沈伯洋選台北市長 楊智伃自製請願表：盼賴清德順應民意

2026台北市長人選，民進黨究竟要推派誰出來，各界都十分關注。聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，其各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃自製1份「請願表」，附和曹興誠的主張，呼籲總統兼民進黨主席賴清德，提名沈伯洋出戰台北市長。

國民黨前發言人楊智伃。（資料照／中天新聞）

曹興誠今日在臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中國大陸的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

曹興誠認為，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠強調，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安」。

聯電創辦人喊話總統兼民進黨主席賴清德徵召立委沈伯洋選台北市長。（資料照／中天新聞）

對此，沈伯洋也隨即回應，表示謝謝各界的關心，但他認為「我個人的事小，但台灣的民主事大，中國的最主要的目的，就是想要讓台灣人有所恐懼。而我們要做的事情呢，就是讓這件事情到我為止，我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能夠再恐嚇台灣人」。

楊智伃今日下午在臉書發文，同時還貼出1張自製的「請願表」，內容提到，這份請願表，是來自台北市民最深切的期盼！期盼賴清德能順應民意，推出民進黨最強候選人---沈伯洋！台北需要你！加入請願、讓願望成真！

楊智伃自製一張請願表向賴清德請願希望讓沈伯洋代表民進黨選台北市長。（圖／楊智伃臉書）

至於請願表的內容，「我楊智伃在此向民進黨賴清德主席請願：請賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人、最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋委員披上民進黨戰袍，出戰台北市市長選舉！唯有集智勇於一身的沈委員，才是綠營能絕處逢生的關鍵人物！」

最後楊智伃不忘再重申，「台北需要你！加入我們、讓這份願望成真」。

