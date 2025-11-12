曹興誠喊徵召沈伯洋選台北市長 楊智伃自製請願表：盼賴清德順應民意
2026台北市長人選，民進黨究竟要推派誰出來，各界都十分關注。聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，其各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃自製1份「請願表」，附和曹興誠的主張，呼籲總統兼民進黨主席賴清德，提名沈伯洋出戰台北市長。
曹興誠今日在臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中國大陸的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。
曹興誠認為，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠強調，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安」。
對此，沈伯洋也隨即回應，表示謝謝各界的關心，但他認為「我個人的事小，但台灣的民主事大，中國的最主要的目的，就是想要讓台灣人有所恐懼。而我們要做的事情呢，就是讓這件事情到我為止，我們要以守護民主自由的方式，要讓中國不能夠再恐嚇台灣人」。
楊智伃今日下午在臉書發文，同時還貼出1張自製的「請願表」，內容提到，這份請願表，是來自台北市民最深切的期盼！期盼賴清德能順應民意，推出民進黨最強候選人---沈伯洋！台北需要你！加入請願、讓願望成真！
至於請願表的內容，「我楊智伃在此向民進黨賴清德主席請願：請賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人、最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋委員披上民進黨戰袍，出戰台北市市長選舉！唯有集智勇於一身的沈委員，才是綠營能絕處逢生的關鍵人物！」
最後楊智伃不忘再重申，「台北需要你！加入我們、讓這份願望成真」。
