曹興誠喊話徵召沈伯洋選台北 蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月宣布由重慶公安局立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。對此，曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，曹興誠還說，沈伯洋都輾壓現任台北市長蔣萬安。對此，蔣萬安今日沒有正面回應，僅說「謝謝」。

曹興誠臉書發文指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。不過，他認為，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。



曹興誠表示，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。



曹興誠指出，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。



蔣萬安出席台北市環保志義工頒獎典禮，會前媒體詢問曹興誠喊話徵召沈伯洋選台北市長，蔣萬安僅簡單表示說，「謝謝」，沒有多說便進入會場。

資料來源：曹興誠 八不居士臉書

